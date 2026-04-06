Tandsköterska och vill ha sjöutsikt på jobbet? Kom till oss i Nynäshamn
2026-04-06
Nu söker vi en engagerad tandsköterska till natursköna Nynäshamn. Du kan antingen vara nyexaminerad som tandsköterska eller arbetat några år. Här jobbar vi som är 9 tandsköterskor, 4 tandhygienister och 7 tandläkare och jag som är klinikchef här heter Maria Larsson.
Kliniken
Kliniken har 9 st behandlingsrum och ligger vid Sjötelegrafen. Här har vi utrustning såsom mikroskop, op maskin och vi har egen produktion av kronor i och med att vi har en cerec scanner på kliniken. Vi erbjuder varierade behandlingar såsom Invisalign, kirurgi, implantat, endo m m.
Hos oss möts du av en varm och inkluderande arbetsplats med stark teamanda. Tempot kan ibland vara högt, men vi stöttar varandra och arbetar tillsammans för att göra varje arbetsdag både utvecklande och trivsam.
Välkommen att bli en del av vårt team! Publiceringsdatum2026-04-06Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi dig som antingen är nyexaminerad eller har jobbat några år, huvudsaken är din inställning och att du vill komma och arbeta med oss :-D
Du tycker om att samarbeta i en större grupp men kommer i huvudsak att arbeta teambaserat med en tandläkare på ett behandlingsrum. Tjänsten är förlagd måndag till fredag. Kliniken har öppet måndag till fredag mellan kl 07:30-17:00 med undantag för tisdagar då vi har öppet till kl 19:00.
Vi uppskattar en kollega som bidrar till en god stämning, som ser möjligheter i vardagen och som vill utvecklas tillsammans med oss. Hos oss finns goda möjligheter till kompetensutveckling och ett utökat ansvar över tid
Vad vi erbjuder
• Goda arbets- och lönevillkor
• Friskvårdsbidrag på 5 tkr
• En av marknadens bästa pensionsavsättningar
• Individuell lönesättning och utbildningsplan.
• Goda möjligheter att klättra inom företaget.
• Årlig bonus
Varmt Välkommen med din ansökan senast 20 april.
Urvalsarbete och intervjuer kan ske löpande under ansökningstiden varför vi ber dig att skicka din ansökan snarast möjligt. Bakgrundskontroller kan förekomma i rekryteringsprocessen.
Distriktstandvården är en av landets ledande privata tandvårdsaktörer med ca 700 medarbetare, 39 kliniker och en stark närvaro i Stockholm, Uppsala, Södermanland och Göteborg. Vi erbjuder barn och vuxna allmän-, akut- och estetisk tandvård. Vår vision är att bidra till ett bättre samhälle - med tandvård för alla genom hela livet. Vår ambition är att erbjuda Sverige mest uppskattade tandvård och fortsätta att etablera kliniker där behovet finns. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-20
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Distriktstandvården Sverige AB
(org.nr 556437-5946)
149 41 NYNÄSHAMN
Rekryterare
Pernilla Grip Acharius pernilla.acharius@distriktstandvarden.se 072-3893729
