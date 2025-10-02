Tandsköterska och receptionist till Oral Care Renmarkstorget i Umeå
2025-10-02
Vi söker en erfaren tandsköterska som även är trygg i rollen som receptionist till vår klinik Oral Care Renmarkstorget i Umeå. Hos oss får du vara en del av ett engagerat team med fokus på högkvalitativ vård och ett gott bemötande.
Om Oral Care - ledande inom tandvård i SverigeOral Care är en av Sveriges största privata vårdgivare inom tandvård med över 35 års erfarenhet. Vårt breda utbud omfattar allmäntandvård, specialisttandvård och mobil hemtandvård i såväl Sverige som Norge och Nederländerna.
Om tjänsten som tandsköterska och receptionist Tjänsten omfattar arbete både som tandsköterska och receptionist. Du får möjligheten att kombinera administrativa arbetsuppgifter i reception med kliniskt arbete tillsammans med tandläkare och övriga kollegor på kliniken. Arbetsuppgifterna innefattar bl.a. patientkontakt både på plats och via telefon, tidsbokning, hantering av betalningar, assistera vid behandlingar och sterilarbete, samt övrig administration kopplad till klinikens dagliga drift.
Du blir en betydelsefull del av teamet och arbetar aktivt för att säkerställa hög patientsäkerhet och god service. Rollen innebär nära samarbete med hela klinikteamet och ställer höga krav på noggrannhet och planeringsförmåga.
Vad vi erbjuder dig på Oral Care Trygg anställning med kollektivavtal och marknadsmässiga villkor.
Möjligheter till kompetensutveckling och vidareutbildning.
Delaktighet i ett expansivt företag med korta beslutsvägar och positiv laganda.
Ett inkluderande arbetsklimat där vi värdesätter trivsel och sammanhållning
Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner.
Anställningsform: Heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Kvalifikationer och egenskaper för tandsköterska och receptionist Utbildad tandsköterska samt gärna erfarenhet av receptionsarbete inom tandvård.
God kommunikativ förmåga och ett professionellt, lösningsorienterat bemötande.
Trivs med varierade arbetsuppgifter, är flexibel och har lätt för att samverka i team.
Van att ta eget ansvar, är noggrann och har ett strukturerat arbetssätt.
Trygg i kontakten med patienter i alla åldrar och har ett stort engagemang för service.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, samt god datorvana.
Erfarenhet av journalsystemet Muntra är meriterande.
Så ansöker du till Oral Care
Välkommen att söka tjänsten genom att skicka ditt CV och ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill bli en del av Oral Care Renmarkstorget i Umeå! Urval och intervjuer sker löpande - vänta därför inte med din ansökan.
Vi ser fram emot att få träffa dig och hälsar dig varmt välkommen till oss på Oral Care! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare H.F. Oral Care AB
(org.nr 556346-4840), https://www.oralcare.se Arbetsplats
Oral Care Kontakt
Marika Larsson marika.larsson@oralcare.se Jobbnummer
9536819