Tandsköterska med särskilt ansvar Mobila kliniken, Region Västernorrland
Region Västernorrland / Tandsköterskejobb / Kramfors Visa alla tandsköterskejobb i Kramfors
2026-06-16
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eller i hela Sverige
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Om verksamheten
Vill du vara med och utveckla framtidens tandvård och bidra till ökad tillgänglighet för patienter? Vi söker nu en engagerad och strukturerad driftansvarig till vår Mobila klinik.
Den Mobila kliniken gör det möjligt att erbjuda tandvård nära patienten till exempel barntandvård och äldreboenden i glesbygd.
Vi erbjuder:
Ett varierande och meningsfullt arbete
Möjlighet att påverka och utveckla en växande verksamhet
Ett engagerat team och ett öppet arbetsklimat
Kompetensutveckling och goda anställningsvillkor
Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid, med tillträde 2026-09-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsorten är Sollefteå/Kramfors eller Örnsköldsvik och fastställs i dialog med rekryterande chef.Publiceringsdatum2026-06-16Dina arbetsuppgifter
Som driftansvarig för vår Mobila klinik har du en central roll i att säkerställa en väl fungerande verksamhet ute på fältet i god samverkan med enhetschef. Du ansvarar för den dagliga driften av Mobila kliniken. Du kommer bland annat arbeta med att:
Vara kontaktperson gentemot verksamheterna.
Planera och koordinera den dagliga verksamheten i den Mobila kliniken.
Säkerställa att utrustning och material finns tillgängligt och fungerar.
Vara kontaktpersonen gentemot verksamheterna.
Arbeta med kvalitet, arbetsmiljö och förbättringsarbete.
Stötta och handleda medarbetare som bemannar Mobila kliniken.
KvalifikationerVi söker dig somÄr utbildad tandsköterska
Har minst två års arbetslivserfarenhet som tandsköterska
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Har B-körkort
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaperSjälvgående
Flexibel
Samarbetsförmåga
Strukturerad
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Vi tillämpar individuell lönesättning enligt gällande kollektivavtal. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "50:2026:043". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206), https://www.rvn.se/
Storgatan 1 (visa karta
)
871 85 HÄRNÖSAND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Folktandvården Kontakt
Rekryterande chef
Åsa Lindberg asa.lindberg@rvn.se +4666089872 Jobbnummer
9966806