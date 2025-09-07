Tandsköterska med receptionsansvar sökes till Landskrona Dental Center
2025-09-07
Tandsköterska med receptionsansvar sökes till Landskrona Dental Center.
Vi är en modern och trivsam privat tandvårdsklinik som erbjuder allmäntandvård för vuxna. Kliniken har fyra behandlingsrum och ett engagerat team bestående av tre tandläkare, en tandhygienist och fyra tandsköterskor. Nu söker vi en tandsköterska som framför allt vill arbeta med reception och administration, men även stötta i klinikens dagliga verksamhet.Publiceringsdatum2025-09-07Dina arbetsuppgifter
Ta emot patienter och vara klinikens första kontakt på ett professionellt och vänligt sätt.
Hantera tidsbokning, kallelser och uppföljning av patientbesök.
När du inte assisterar tandläkare arbetar du aktivt med att boka patienter och fylla luckor i tidboken.
Sköta telefon, mejl och annan kommunikation.
Administrativa uppgifter såsom fakturering, betalningar och registerhantering.
Assistera tandläkare vid behov, arbeta i steril.
Vi söker dig som:
Har tandsköterskeutbildning och gärna erfarenhet av receptions- eller administrativt arbete inom tandvård,
Är strukturerad, noggrann och van vid att arbeta med både människor och siffror,
Har goda datakunskaper, gärna erfarenhet av tandvårdsprogrammet Alma,
Behärskar svenska obehindrat i tal och skrift, samt har goda kunskaper i engelska,
Är serviceinriktad, flexibel och trivs i en varierad roll där samarbete är viktigt.
Vi erbjuder:
En modern arbetsmiljö i en växande privat klinik,
Ett trevligt och kompetent team,
Möjlighet att utvecklas både inom administration och kliniskt arbete,
En roll med kombination av patientkontakt, receptionsarbete och tandsköterskeuppgifter.
Tjänstegrad: deltid enligt överenskommelse. Tillträde snarast eller enligt avtal.
BRA ATT VETA :
Ort: Landskrona
Lön: förhandlas.
Öppettider: Mån - Fre
Passar du in på beskrivningen ovan är du välkommen att kontakta oss för mer information.
Vi ser fram emot att få möta just dig!
Vänta inte med ansökan då intervjuer kommer ske löpande!Så ansöker du
Mejla ditt CV och personligt brev till dentalcenterse@gmail.com
senast 2025-10-31.
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
