Tandsköterska med operativt områdesansvar till mobil tandvård
AMA Dental AB / Tandsköterskejobb / Stockholm Visa alla tandsköterskejobb i Stockholm
2026-07-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AMA Dental AB i Stockholm
, Järfälla
, Haninge
eller i hela Sverige
AMA Dental söker en tandsköterska till vår mobila tandvård i Stockholm.
Tjänsten passar dig som vill arbeta som tandsköterska, men också ta ett större praktiskt ansvar för planering, material, struktur och uppföljning.
Om rollen
Du kommer att arbeta i vårt mobila team tillsammans med tandläkare och tandhygienist. Vi hjälper patienter som har svårt att ta sig till klinik, till exempel äldre patienter, patienter på boenden och patienter i hemmiljö.
Rollen innebär både kliniskt arbete och ett operativt områdesansvar. Det betyder att du hjälper till att se till att den mobila verksamheten fungerar smidigt i vardagen.Publiceringsdatum2026-07-13Dina arbetsuppgifter
Du kommer bland annat att:
Assistera tandläkare vid behandlingar.
Förbereda material, instrument och utrustning.
Ansvara för packning inför mobila besök.
Följa hygienrutiner och säkerställa ordning efter arbetsdagen.
Hjälpa till med körscheman och daglig planering.
Säkerställa att rätt information finns inför patientbesök.
Följa upp att patienter får nya tider vid behov.
Ha kontakt med patienter, anhöriga, boenden och interna medarbetare.
Viktigt om ansvaret
Områdesansvaret är praktiskt och operativt.
Du ansvarar för struktur, planering, material, rutiner och uppföljning. Kliniska beslut, diagnoser och behandlingsplaner ansvarar tandläkare för.
Vi söker dig som
Är utbildad tandsköterska.
Har erfarenhet från tandvård.
Har god svenska i tal och skrift.
Har B-körkort.
Är noggrann, strukturerad och ansvarstagande.
Trivs med att arbeta självständigt och i team.
Har ett tryggt och professionellt bemötande.
Meriterande
Erfarenhet av mobil tandvård.
Erfarenhet av äldre patienter eller patienter med särskilda behov.
Erfarenhet av planering eller samordning.
Erfarenhet av journalsystem inom tandvård.
Fler språkkunskaper än svenska.
Vi erbjuder
En viktig roll i en växande mobil tandvårdsverksamhet.
Varierande arbetsdagar.
Möjlighet att kombinera kliniskt arbete med mer ansvar.
Stöd från tandläkare, tandhygienist och verksamhetsledning.
Möjlighet att vara med och utveckla arbetssätt och rutiner.
Ansökan:
Skicka CV och gärna ett kort personligt brev till:jobb@ama-dental.se
Märk ansökan med: Områdesansvarig mobil tandvård
Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: jobb@ama-dental.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AMA Dental AB
(org.nr 559198-3845)
Skarabacken 11 (visa karta
)
121 48 JOHANNESHOV Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10001913