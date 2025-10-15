Tandsköterska med intresse av protetik/käkkirurgi
2025-10-15
Tandläkargruppen Täby Centrum en av Sveriges största och mest moderna privata tandvårdsmottagningar för vuxna och barn.
Vi söker nu en tandsköterska som har erfarenhet av eller önskar att arbeta med specialisttandläkare inom protetik/käkkirurgi.
Vi söker dig som har lätt för att samarbeta, är utåtriktad och har ett gott bemötande mot både kunder och kollegor.
Det är meriterande om du är van vid ett delegerat arbetssätt.
Vi lägger stor vikt vid Dina personliga egenskaper och att Du passar väl in i teamet.
Vi ser att Du behärskar det svenska språket flytande i både tal och skrift.
Kort om oss
Tandläkargruppen Täby Centrum är en privat, fullt digitaliserad privat mottagning med 31 behandlingsrum.
På kliniken arbetar ett stort team med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor och receptionister samt specialisttandläkare inom käkkirurgi, ortodonti, protetik, bettfysiologi, endodonti, parodontologi och pedodonti.
Vi drivs av kvalitét och utveckling och har ett prestigelöst klimat på kliniken med högt i tak. Vi tror på en familjär kultur på mottagningen med korta kommunikationsvägar.
För oss är hög odontologisk kvalitet och ett bra och kommunikativt samarbete mycket viktigt och vi ser att Du delar vår uppfattning.
Läs gärna mer om mottagningen på vår hemsida; www.tandlakargruppentaby.se
Intervjuer sker löpande så sök redan idag!
OBS! Ansökningar från tandläkare undanbedes!
