Tandsköterska med erfarenhet/intresse för kirurgi Nuola Dental, Gällivare
2025-10-01
Nuola Dental söker tandsköterska till Gällivare
Vi söker en engagerad och erfaren tandsköterska som vill bli en del av vårt team på Nuola Dental. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en modern klinik med fokus på högkvalitativ tandvård och ett nära samarbete mellan olika yrkesgrupper.Publiceringsdatum2025-10-01Om tjänsten
• Assistera tandläkare vid behandlingar, med särskilt fokus på kirurgiska ingrepp och implantatkirurgi.
* Förberedelse och efterarbete vid behandlingar.
* Sterilarbete, hygienrutiner och instrumenthantering.
* Patientkontakt och stöd genom hela behandlingsprocessen.Kvalifikationer
• Tandsköterskeexamen.
* Minst 5 års erfarenhet inom yrket.
* Intresse eller erfarenhet av kirurgi är meriterande.
* God samarbetsförmåga, flexibilitet och noggrannhet.
Arbetstid
Heltidstjänst med både dag- och kvällspass enligt rullande schema.
Tjänsten innefattar en fast ledig dag varje vecka, vilket ger en bra balans mellan arbete och fritid.
Vi erbjuder
• Attraktiv och individuell lönesättning samt bonusprogram.
* Strukturerat karriärsystem med tydliga utvecklingsvägar.
* Bekväma och flexibla arbetstider (heltid, deltid eller tidsbegränsat).
* Modern digital utrustning (CBCT, intraoralskanner, diodlaser, Diagnocam m.m.).
* En trivsam arbetsmiljö i nybyggda och moderna lokaler.
* Bostad kan erbjudas för rätt kandidat.
* Kollektivavtalsliknande villkor.
* Sex extra semesterdagar utöver ordinarie semester.
* Extra ledighet vid särskilda livshändelser, som bröllop, flytt, sorg, sjukdom hos närstående eller vid händelser som rör dina fyrbenta familjemedlemmar.
* Friskvårdsbidrag och kulturella förmåner (t.ex. biobiljetter varje månad).
* Möjlighet till professionell utveckling och vidareutbildning.Tillträde
Tjänsten är planerad att starta i februari 2026.Så ansöker du
Intervjuer sker löpande - skicka din ansökan så snart som möjligt, helst före 31 oktober 2025.
Ansökan skickas till jobb@nuoladental.com
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
