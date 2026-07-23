Tandsköterska (kortare arbetsdagar, full lön & bonus varje månad)
Malmö Tandläkarcenter AB / Tandsköterskejobb / Malmö Visa alla tandsköterskejobb i Malmö
2026-07-23
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö Tandläkarcenter AB i Malmö
Vill du jobba på en av Sveriges mest ambitiösa kliniker – där du får kortare arbetsdagar, full lön och möjligheten att leverera tandvård i absolut toppklass?
Då kan detta vara din nästa arbetsplats.
På Malmö Tandläkarcenter jobbar vi varje dag för att skapa den bästa upplevelsen för våra patienter – och en arbetsmiljö där våra medarbetare trivs, utvecklas och känner stolthet över sitt arbete. Vi söker nu dig som vill vara en del av vårt starka team och bidra till vår fortsatta utveckling.
Varför du kommer trivas hos oss:
Kortare arbetsdagar, full lön & bonus
Vi erbjuder 6-timmars arbetsdagar med heltidslön – plus bonus varje månad. Vi vet att medarbetare som orkar och mår bra presterar bättre och trivs mer.
En arbetsplats med stark sammanhållning
Trots att vi är 30 medarbetare lyckas vi behålla en familjär och varm kultur. Vi hjälper varandra, delar kunskap och har roligt tillsammans.
Utveckling och stolthet i yrket
Vi arbetar med hög kvalitet och moderna arbetsmetoder. Du får kontinuerlig fortbildning och möjlighet att växa i rollen.
Nyrenoverad klinik i hjärtat av Malmö
Stora, fräscha lokaler vid Triangeln – ljusa rum, modern utrustning och en miljö som gör det lätt att leverera vård på hög nivå.Publiceringsdatum2026-07-23Dina arbetsuppgifter
Som tandsköterska hos oss arbetar du nära tandläkare och övriga kollegor. Du kommer att:
Assistera vid undersökningar och behandlingar
Utföra delegerade kliniska arbetsmoment
Sköta steril- och hygienrutiner
Vara en viktig del av patientflödet och den dagliga driften
Bidra till hög kvalitet, god service och trygg patientkontakt
Vem vi söker
Du är utbildad tandsköterska och letar efter en arbetsplats där du verkligen gör skillnad – både för patienter och kollegor.
Vi vill att du:
Har en positiv och varm personlighet
Brinner för service och hög kvalitet i arbetet
Är social och trivs med teamarbete
Är ansvarstagande, noggrann och initiativrik
Gillar att utvecklas och lära dig nytt
Har flexibilitet i arbetstider
Ser värdet i att bidra till en kultur där alla hjälper alla
Kliniken i korthet
Grundad 2015
Snabbväxande och modern klinik
30 medarbetare
Nyrenoverade, fräscha lokaler vid Triangeln
Fokus på kvalitet, gott bemötande och hög tillgänglighet
En arbetsplats där du blir sedd och uppskattad
Anställning och villkor
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Arbetstider: 6-timmars arbetsdagar
Lön: Konkurrenskraftig fast lön + bonus
Förmåner: Friskvård, pension, försäkringar
Trygga anställningsvillkorSå ansöker du
Skicka in din ansökan redan idag om du vill bli en del av ett team där du får ansvar, utvecklas och trivas långsiktigt.
Se gärna videoannonsen nedan!https://www.instagram.com/malmotandlakarcenter/reel/DbF4VYEsZnO/
Har du frågor är du varmt välkommen att höra av dig – vi berättar gärna mer.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Fyll i formuläret på länken OCH maila CV + personligt brev
E-post: jobb@malmotandlakarcenter.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Tandläkarcenter AB
(org.nr 559012-2049)
Södra Förstadsgatan 44 (visa karta
)
211 43 MALMÖ Arbetsplats
Malmö Tandläkarcenter Kontakt
Klinikchef
Mobin Fakhary mobin@malmotandlakarcenter.se 0733850456 Jobbnummer
10010284