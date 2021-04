Tandsköterska inom Pedodonti till Malmö City - Colosseum Smile AB - Tandsköterskejobb i Malmö

Colosseum Smile AB / Tandsköterskejobb / Malmö2021-04-08Föreningsgatan 40, 211 52 MalmöVi söker dig som är redo för nästa steg i din karriär och vill bli en del av vårt drivna och kompetenta pedodontiteam på Smile Malmö City. Förutom pedodonti erbjuder kliniken allmäntandvård och specialisttandvård inom ortodonti. Vi är sammanlagt 21 medarbetare som dagligen arbetar för att ge våra patienter kvalitativ tandvård. Vi har 10 modernt utrustade behandlingsrum och är en av tre kliniker i Malmö. Vi erbjuder dig ett stort nätverk av duktiga och kompetenta medarbetare inom hela Smile.Anställningsform och tillträdeTillsvidareanställning på 90-100% med start enligt överenskommelse.Ett urval av dina arbetsuppgifterSom tandsköterska inom pedodonti kommer du arbeta tillsammans med vår ena pedodontist Vasiliki Manta i den planlagda verksamheten och säkerställer att kvalitetsrutiner följs. Du kommer också själv arbeta med inskolning av patienter och ha administrativa arbetsuppgifter. Någon gång per månad arbetar teamet på sjukhuset i Trelleborg där en del av våra patienter sövs med narkos.Din kompetens och dina personliga egenskaperDu är utbildad tandsköterska och har några års erfarenhet inom yrket. Det är mycket meriterande om du har arbetat som pedodontitandsköterska tidigare och är självgående i din yrkesroll. Du är trygg med arbete i journalsystem och har god datorvana. Vi använder oss av journalsystemet Frenda, det är meriterande med erfarenhet från det. Du har mycket goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och i skrift.Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper i våra rekryteringar. För att trivas hos oss är du en social och ödmjuk person som sätter patientens behov i centrum. Vi arbetar med en god känsla för service på ett förtroendeingivande sätt. Tillsammans på kliniken bidrar varje medarbetare till klinikens lagkänsla och goda arbetsmiljö.Låter det som en tjänst för dig?Skicka då in din ansökan enkelt via vår karriärsida; karriar.smile.se. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen som är 7 maj 2021. Vänta därför inte med din ansökan.Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Platschef Jonna Karlsson på jonna.karlsson@smile.se eller HR BP Camilla Lundberg på camilla.lundberg@smile.se Vilka är Smile och vad erbjuder vi?Som Sveriges största privata tandvårdskedja är det viktigt för oss att vi skapar delaktighet och gemenskap på våra kliniker. Tillsammans med våra över 800 medarbetare vill vi utmana och höja kvalitet och utvecklingstakten inom svensk tandvård. Hos oss blir du en del av ett stort nätverk och vår bredd ger stora möjligheter både för personlig utveckling och vidareutbildning. Vi strävar ständigt efter att arbeta i linje med våra värderingar: Collaboration, Care och Entrepreneurship. Läs mer om oss på vår karriärssida https://karriar.smile.se/. Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificerat2021-04-08Fast månadslön och möjlighet till bonus.Sista dag att ansöka är 2021-05-07Colosseum Smile AB5677709