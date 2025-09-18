Tandsköterska inom kirurgi - Colosseum Specialisttandvård Västerås
2025-09-18
Vi välkomnar dig till Colosseum Specialisttandvård i Västerås, en specialistklinik med ursprung ur VKKC - Västerås Käkkirurgiska Centrum, en välkänd klinik i regionen sedan 2005.
Tillsammans med våra systerkliniker i Stockholm och Uppsala tar vi emot över 3 000 remisser årligen och samarbetar med närmare 300 allmäntandläkare. På kliniken i Västerås arbetar ett tiotal personer på 4 behandlingsrum som tillsammans strävar efter att ge förstklassig tandvård. På kliniken finns flera specialisttandläkare inom käkkirurgi, oral protetik, endodonti, parodontologi, bettfysiologi och odontologisk radiologi.
Till vårt team söker vi nu en tandsköterska med kompetens inom kirurgi. Välkommen med din ansökan!
Att arbeta som tandsköterska på Colosseum Specialisttandvård (CST)
Som tandsköterska inom kirurgi har du det övergripande serviceansvaret inom teamet. Du assisterar flera specialister i den planlagda verksamheten och säkerställer att kvalitetsrutiner följs. Kliniken är en specialistklinik med stark entreprenöriell känsla, för att trivas hos oss tror vi även att du tycker det är kul att vara en del av ett team där kvalitét, resultat och förbättring ständigt är i fokus.
Vem söker vi?
Våra medarbetare är avgörande för vår framgång. Därför är din inställning och personlighet A & O för oss. Som tandsköterska ser vi att du älskar service, precis som vi gör. Du är dessutom entusiastisk, positiv och ödmjuk i din framförhållning. På CST är vi ett lag, och vi är bäst tillsammans, därför ser vi att du är samarbetsvillig och prestigelös. För oss är inte års erfarenhet det viktigaste - utan din inställning att vilja växa, lära och utvecklas med oss på Colosseum Specialisttandvård.
Utöver ovan kompetenser ser vi att du:
Är utbildad tandsköterska
Har erfarenhet av kirurgi
Talar & skriver god svenska
Det är meriterande med utbildning eller erfarenhet som operationstandsköterska.
Colosseum Specialisttandvårds erbjudande
Vi erbjuder ett omväxlande arbete och kunskapsutbyte med erfarna kollegor. Vi är en organisation i ständig tillväxt och arbetar kontinuerligt med att förbättra vår verksamhet. Som medarbetare på Colosseum Specialisttandvård blir du en del av ett stort nätverk då vi är en del av Smile Tandvård & Colosseum Dental Group.
Vi erbjuder dig en arbetsplats med odontologi och kvalité som kärna i en kultur med stark gemenskap där vi arbetar mot gemensamma mål. Nyfiken på hur vardagen hos oss kan se ut? Här kan du ta del av intervjuer med dina framtida kollegor. Vi har även en stark drivkraft på Smile Tandvård att vara branschens bästa arbetsgivare. Därför är vi extra stolta över att ha fått ta emot utmärkelserna Årets Karriärföretag 2025 och Great Place To Work. Här kan du läsa mer om dessa utmärkelser.
För oss är det viktigt att ha kul tillsammans och fira våra framgångar och självklart har vi också goda villkor och förmåner, för du är viktig för oss. Vi erbjuder bland annat kollektivavtal, tjänstepension, försäkringar, friskvårdsbidrag, en förmånsportal med flertalet rabatter och erbjudanden. Här kan du läsa mer om oss och vårt erbjudande till dig.
Anställningsform och tillträde
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid eller deltid, beroende på dina preferenser. I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag så välkommen med din ansökan redan idag.
Ansökan och frågor
Vill du också vara med och bidra till att skapa Sveriges bästa tandvård? Då tror vi att den här tjänsten kan vara något för dig! Du skickar in din ansökan genom vårt ansökningsformulär, så återkommer vi till dig via mail eller telefon för återkoppling så snart vi har möjlighet.
Vi tror på forskningsbaserade och objektiva utvärderingsmetoder som stöd i arbetet att hitta rätt person till rätt roll. Därför använder vi oss utav arbetspsykologiska tester, kompetensbaserade intervjuer och bakgrundskontroll i våra rekryteringsprocesser. Här på vår karriärsida kan du läsa mer om stegen i vår rekryteringsprocess. Vi gör bakgrundskontroll via Verifiera i samband med referenstagning.
Har du specifika frågor är du varmt välkommen att kontakta platschef, och din närmsta chef, Pernilla Åhlander: pernilla.ahlander@cstv.se
alternativt ansvarig rekryterare för processen: Jessica Fernquist: jessica.fernquist@smile.se
Vilka är Colosseum Specialisttandvård? Inom Colosseum Specialisttandvård ingår Colosseum Specialisttandvård Stockholm, Colosseum Specialisttandvård Uppsala och Colosseum Specialisttandvård Västerås och vi erbjuder specialisttandvård inom flera specialiteter. Colosseum Specialisttandvård är en del av Smile Tandvård som är Sveriges ledande tandvårdskedja, som i sin tur är en del av Colosseum Dental Group är en ledande europeisk tandvårdsleverantör som driver mer än 550 moderna, välutrustade kliniker och 50 labb på elva europeiska marknader. Nästan 10 000 skickliga tandläkare utför behandlingar av hög kvalitet som täcker alla specialiteter och strävar efter utmärkt patientvård. Vi strävar ständigt efter att arbeta i linje med våra värderingar: Collaboration, Care och Entrepreneurship. Läs mer om oss på vår karriärssida samt på Colosseum Specialisttandvårds hemsida. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Colosseum Smile AB
(org.nr 556689-2864), http://www.smile.se Arbetsplats
Smile Tandvård Kontakt
Jessica Fernquist jessica.fernquist@smile.se Jobbnummer
9514592