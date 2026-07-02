Tandsköterska Folktandvården Sälen
Region Dalarna - Folktandvården / Tandsköterskejobb / Malung-Sälen Visa alla tandsköterskejobb i Malung-Sälen
2026-07-02
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Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Om verksamheten
Gillar du natur och friluftsliv och en blandning av lugnet på sommar och höst samt puls på vinter och vår så erbjuder vi dig nu möjligheten att komma till skidparadiset Sälen och jobba. Här får du möjlighet att njuta av alla årstider som var och en har sin charm.
Sälen är norra Europas största vinterdestination med oändliga möjligheter till skidåkning, skotersafari, hundspann, vildmarksevent, nöje och restauranger. Här finns en internationell flygplats som ger möjligheter att enkelt och snabbt ta sig hit och ut till kontinenten. Här finns vårt lands sydligaste fjällvärld med en fantastisk natur där varje årstid har sin tjusning och något att erbjuda.
I Sälen finns allt du behöver för en aktiv fritid. Vintertid njuter du av allt som snön har att erbjuda och sommartid kan du roa dig med fjällvandring, kanoting, jakt och fiske, cykling med mera. Har du familjen med dig så finns olika sorters boende samt en bra skola F-6 mitt i byn och flera förskolor. På kliniken jobbar verksamhetschef, kliniksamordnare, 1 tandläkare, 1 tandsköterska (som vi nu söker) och1 tandhygienist.Publiceringsdatum2026-07-02Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi till vår klinik i Sälen en tandsköterska med stort engagemang och intresse för kvalitetsinriktad tandvård för barn och vuxna. Vi erbjuder omväxlande arbetsuppgifter, ett intressant och utvecklande jobb, arbetsgemenskap med goda möjligheter till kompetensutveckling.
Dina arbetsuppgifter innefattar assistans, teamtandvård, sterilarbete, reception ibland och andra administrativa uppgifter samt självständigt arbete med egna patienter. Har du utbildning och erfarenhet av infiltrationsanestesi så är det ett plus. Arbete kan vid behov innebära att man jobbar på grannklinik i Kommunen.KvalifikationerKvalifikationer
Tandsköterskeexamen och är intresserad av att jobba med patienter i alla åldrar
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Körkort B
Meriterande:
Erfarenhet av datasystemet T4
Erfarenhet av arbete som tandsköterska
Vi ser det som en självklarhet att du arbetar bra tillsammans med andra människor och kommunicerar med både arbetskamrater och patienter på ett lyhört och smidigt sätt. Du tycker att omhändertagande och service ingår som en naturlig del av arbetet. Vidare är du bra på att organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
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Vi tar interna referenser på nuvarande och tidigare anställda i Region Dalarna
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Fackliga kontaktuppgifter
Fackförbund - Region Dalarna Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "FTV:2026:036". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180), https://www.regiondalarna.se/
Box 712 (visa karta
)
791 29 FALUN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Dalarna - Folktandvården Kontakt
Rekryterande chef
Carina Johansson carina.a.johansson@regiondalarna.se Jobbnummer
9988528