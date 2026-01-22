Tandsköterska Folktandvården, Parodontologi/Implantat, Protetik o Endodonti
2026-01-22
Välkommen till Specialisttandvården och Enhet Parodontologi/Implantat, Protetik och Endodonti
Inom Enhet Parodontologi/Implantat, Protetik och Endodonti arbetar ca 50 medarbetare inom yrkeskategorierna övertandläkare, ST-tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor. Huvudplacering för tjänsten är på avdelningen för Parodontologi. Vi har regelbundet även tidsbegränsade anställningar i form av meriteringstjänster för allmäntandläkare och nischutbildningar för tandläkare och tandhygienister. Vi är en utbildningsenhet för tandläkare under specialistutbildning och bedriver även forskning.
Folktandvårdens specialisttandvård ligger på Klostergatan i centrala Örebro. För att trivas hos oss är det viktigt att du känner igen dig i våra värdeord: Samarbete, Utveckling och Professionalism.
Folktandvården Region Örebro län arbetar aktivt med förebyggande tandvård och Frisktandvård, allt för att våra länsinvånare ska få en så bra munhälsa som möjligt. Vi erbjuder tandvård på 21 allmäntandvårdskliniker och 8 specialisttandvårdkliniker. Vi har ett tandtekniskt laboratorium, en folkhälsoenhet, en utbildnings- och forskningsenhet som är nära knuten till Örebro universitet. Totalt arbetar cirka 600 medarbetare inom Folktandvården Region Örebro län.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Tandsköterska Folktandvården, Parodontologi/Implantat, Protetik o EndodontiPubliceringsdatum2026-01-22Dina arbetsuppgifter
Till avdelningen för Parodontologi/Implantat remitteras regelbundet patienter från såväl offentlig samt privat allmäntandvård. Som tandsköterska har du god servicekänsla, tycker om att ta eget ansvar och är självgående i din yrkesroll. Vi erbjuder ett varierande och utvecklande arbete med ett patientklientel av mestadels vuxna patienter, bra arbetskamrater och möjlighet till kontinuerlig utveckling. Tjänsten innefattar assistans samt bakassistans på operation, remisshantering och kallning av patienter. Arbete inom enhetens olika kan avdelningar kan förekomma.
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad tandsköterska. Du behärskar det svenska språket och uttrycker dig väl i tal och skrift. Du har dokumenterade kunskaper i svenska motsvarande minst C1-nivå enligt Europarådets nivåskala.
Vi arbetar med digital journalföring i Frenda, därför behöver du ha god datorvana. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper så som god samarbets- och initiativförmåga. Som person är du flexibel och van att hantera många olika ansvarsuppgifter.Så ansöker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Sista dag att ansöka är 2026-02-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Region Örebro län Kontakt
Enhetschef
Mona Eriksson 070-259 75 71 Jobbnummer
9698129