Tandsköterska Folktandvården Blekinge, Karlskrona
2026-02-13
Vår värdegrund vilar på tre ledstjärnor: engagemang, samarbete och kvalitet.
Folktandvården Blekinge med drygt 300 medarbetare är en del av Region Blekinge. Vi har 11 allmäntandvårdskliniker i hela länet, från Jämjö i öst till Sölvesborg i väst. Specialisttandvård finns i Karlskrona och Karlshamn.
Vår vision är "Frisk mun för alla". Det innebär att Folktandvården Blekinge tar ansvar för folkhälsan genom att satsa på allt från förebyggande frisktandvård till förstklassig specialisttandvård. Vi står för tillgänglighet, moderna metoder och gott bemötande. Med kunskap, stolthet och glädje arbetar vi vidare - för fler friska munnar.
På folktandvården i Karlskrona arbetar tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor.
Tillsammans har vi bred kompetens och erfarenhet inom allmäntandvårdens alla delar.
I anslutning till kliniken finns ett brett utbud av service och kommunikationer. Vi har nära till Blekinges rika natur med skärgård, hav, skogar och sjöar. Karlskrona har världsarvsstatus, en marin historia och goda möjligheter till en innehållsrik och aktiv fritid.
Om jobbet
Hos oss kommer du att arbeta med såväl barn som vuxna och hälsoaspekten är central. Vi använder ett delegerat arbetssätt där alla ges möjlighet att utvecklas och arbeta på toppen på sin kompetens. I tjänsten kan alla förekommande tandsköterskeuppgifter ingå såsom: assistans, profylax, receptions- och sterilarbete. Vi erbjuder dig omväxlande dagar i en trygg och strukturerad organisation med:
• Ett variationsrikt behandlingspanorama
• Goda utvecklingsmöjligheter
• Friskvårdsbidrag
• Skobidrag
Som nyanställd deltar du i Folktandvårdens introduktionsprogram som både ger en god inblick i verksamheten och möjligheter att knyta kontakter med medarbetare från hela länet.
Region Blekinge krigsplacerar all tillsvidareanställd personal. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade där medarbetaren ska genomgå säkerhetsprövningsintervju och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslag (2018:585). Sökande som är aktuell för anställning ska uppvisa utdrag från Polismyndighetens belastningsregister före anställning.
Om dig
Vi söker dig som har tandsköterskeutbildning och goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift. Du är trygg, positiv och serviceinriktad. När vardagen förändras kan du snabbt se möjligheter och du anstränger dig för att hitta lösningar. För dig är det viktigt med goda relationer och du strävar efter att skapa bra samarbeten.
Provanställning kan vid behov förekomma.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande så ansök redan i dag!
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
Varmt välkommen med din ansökan! Tack för att du ansöker via länken i annonsen. Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Region Blekinge tillämpar individuell lönesättning.
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/131". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Blekinge
(org.nr 232100-0081) Arbetsplats
Hälso- och sjukvård Kontakt
Tanja Solli, administrativ samordnare 0455-736444 Jobbnummer
9741577