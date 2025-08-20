Tandsköterska eller tandhygienist till Specialisttandvårdskliniken
2025-08-20
Arbetar du som tandsköterska eller tandhygienist och har ett stort intresse för ortodonti? Då kan det här vara rätt tjänst för dig! Vi söker dig som vill ta chansen och vidareutbilda dig till ortodontiassistent. Hos oss får du möjlighet att arbeta självständigt och patientnära samtidigt som du får fortsätta växa och utmana dig själv i ditt yrke. Publiceringsdatum2025-08-20Dina arbetsuppgifter
Tjänsten innebär ett förberedande arbete under cirka ett års tid inför en vidareutbildning till ortodontiassistent. Utbildningen omfattar fyra terminer som består av både teoretiska studier och kliniskt arbete. Under själva utbildningen kommer du att arbeta med tandsköterskeuppgifter som exempelvis att röntga, fotografera, ta avtryck samt föra journal i journalsystemet T4. Du kommer att arbeta självständigt med egna patienter och i team med andra professioner. Efter genomförd utbildning kommer du att arbeta som ortodontiassistent under ledning av ortodontist. Krav för vidareutbildningen är att du har en anställning på en ortodontiklinik.
Om arbetsplatsen
Specialisttandvårdskliniken är en del av hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Västmanland och finns placerad på Västmanlands sjukhus i Västerås. Kliniken består av våra tre enheter käkkirurgi, tandreglering och oral rehabilitering. Vi bedriver specialisttandvård som omfattar odontologins alla specialiteter och tar emot patienter i alla åldrar. På kliniken arbetar totalt cirka 80 medarbetare.
Den här tjänsten är placerad på enheten tandreglering som bemannas av övertandläkare, ST-tandläkare, meriteringstandläkare, ortodontiassistenter och tandsköterskor. Enheten har även lokaler i Köping, vilket innebär att visst arbete kan förekomma i Köping. Du kommer att få arbeta tillsammans med positiva och engagerade kollegor i en god arbetsmiljö. Det är en professionell arbetsgrupp som brinner för sitt arbete.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet så därför erbjuder vi dig:
• En anpassad introduktion för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
• Möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
• Gratis träning på vårt fullt utrustade gym
• Friskvårdsbidrag 3000 kr/år
Läs mer om förmånerna här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/
Nyfiken?
Kontakta gärna oss om du vill boka ett förutsättningslöst samtal så berättar vi mer.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har en godkänd tandsköterske- eller tandhygienistutbildning med minst två års erfarenhet inom yrket. Har du tidigare arbetat inom specialisttandvård eller liknande verksamhet är det meriterande. Det är även fördelaktigt om du har erfarenhet av eget patientarbete med barn och unga samt vana att ta röntgen, foto och avtryck. Då rollen innebär att kommunicera med patienter, anhöriga och kollegor ser vi att du har goda kunskaper i svenska språket både i tal och skrift. Övriga språkkunskaper och kunskaper i journalsystemet T4 är meriterande.
Vi ser gärna att du som söker har ett intresse för området ortodonti. Som person är du trygg, stabil och serviceinriktad. Eftersom arbetet kan på olika sätt snabbt förändras ser vi att du har förmågan att vara flexibel samtidigt som du bibehåller ditt lugn och fokus i stressiga situationer. Du är självgående och tar ansvar för dina arbetsuppgifter. Då en stor del av arbetet innebär att arbeta i team och nära både patienter och anhöriga ser vi att du är empatisk, tydlig och trivs att samarbeta med andra.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning: Heltid
Arbetstid: Dagtid, måndag till fredag
Placeringsort: Västerås
Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde efter överenskommelse. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 10 september 2025.
Bifoga relevanta intyg och betygshandlingar med din ansökan.
Som en del av rekryteringsprocessen kommer du bli inbjuden att svara på några videofrågor. Efter att du har svarat på videofrågorna kommer du att bli kontaktad om du går vidare till en intervju. Fysiska intervjuer är planerade att ske på Specialisttandvårdskliniken, ingång 27, från vecka 38.
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Vi tackar nej till dig som säljer alla slags rekryteringstjänster.
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet.
Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är.
Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se Arbetsplats
Region Västmanland Jobbnummer
9466257