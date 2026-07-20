Tandsköterska bli en del av Folktandvården Sollentuna
Region Stockholm / Tandsköterskejobb / Sollentuna Visa alla tandsköterskejobb i Sollentuna
2026-07-20
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Sollentuna
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige
Är du en tandsköterska som brinner för service och vill göra skillnad för varje patient?
Vi på Folktandvården Stockholm är engagerade i att förbättra regionens munhälsa genom forskning och praktiskt arbete. Hos oss får du möjlighet att utvecklas personligt och professionellt och när du utvecklas till det bättre så gör även stockholmarnas folkhälsa det.Vi kallar det tandvård med ett gott syfte.
Ditt uppdrag
Som tandsköterska hos oss arbetar du med såväl vuxna, ungdomar som barn med varierat vårdbehov. Du arbetar i team med tandläkare. Inom dina ansvarsområden ingår bland annat: assistans, steril- och receptionsarbete med stort fokus på kundservice. Vidare i ditt uppdrag delar du med dig av dina erfarenheter för att både motivera och inspirera dina kollegor.
Folktandvården Sollentuna erbjuder en modern arbetsplats med stora möjligheter till utveckling. Hos oss möts du av en öppen och stöttande kultur där vi hjälper varandra, delar kunskap och har ett coachande ledarskap som ger dig goda möjligheter att växa i din yrkesroll. Vi är ett engagerat team med tretton tandläkarteam och fem tandhygienister. Tillsammans med nisch- och meriteringstandläkare samt specialister inom ortodonti och pedodonti (i lokal bredvid) skapar vi en hög kompetens och ett nära kunskapsutbyte, alltid med fokus på kvalitet, patientsäkerhet och ett varmt bemötande. Du arbetar på en modern och välutrustad klinik med bland annat digital oralskanner, mikroskop, lustgasutrustning och kirurgimotorer.
Vad du behöver för att lyckas
Vi söker dig med avslutad tandsköterskeutbildning och du får gärna ha god erfarenhet. Dessutom är du en person som motiveras av att utveckla dina färdigheter och din kompetens ytterligare. För dig är tandvård av god kvalitet en självklarhet, liksom ett professionellt bemötande till både kunder och kollegor. Du håller en hög servicenivå och har en mycket god kommunikativ förmåga i det svenska språket i både tal och skrift. Som person är du positiv, lösningsorienterad även i utmanande situationer. Du tar till dig feedback och ser det som en möjlighet att utvecklas. Vi värdesätter dina personliga egenskaper högt.
Som tandsköterska hos oss på Folktandvården Stockholm finns det möjlighet till:
Att få handleda tandsköterskeelever mot ett extra arvode
Karriärutveckling inom exempelvis uppdrag såsom nischtandsköterska, profylaxtandsköterska, BVC-informatör, fluortant och arbetsledare
Helgtjänstgöring med extra helgtillägg
Folktandvården Stockholm erbjuder dig även olika förmåner såsom:
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr
Tjänstepension
Löneväxling till pension
Extra semesterdagar till dig över 40 år
Tillägg vid föräldraledighet
Möjlighet till del av incitamentsmodell
Frisktandvård
Subventionerad läkarvård
Anställning
Välkommen med din ansökan senast 9 augusti-2026. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Provanställning kan förekomma och tillträde sker enligt överenskommelse. Urval sker löpande. Vi tar referenser från din klinikchef om du varit/är anställd hos oss.
Urvalsprocessen
1. Första intervjuer kommer ske kontinuerligt under ansökningsperioden via telefon eller teams, det är arbetsledaren som håller i dem.
2. Går du vidare till intervju två, kommer du att bjudas in till kliniken för att träffa verksamhetschefen. Dessa intervjuer kommer att startas upp runt den 10-11 augusti.
3. Varmt välkommen med din ansökan!
Inför intervju behöver du kunna styrka ditt medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna visa upp ett giltigt arbetstillstånd, eller dokumentation som visar att du är undantagen från kravet. För att bli aktuell för anställning krävs även en godkänd nyanställningsundersökning.
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta:
Hadar Nouri, Arbetsledare, e-post: hadar.nouri@regionstockholm.se
Som medarbetare hos Folktandvården Stockholm är du en av våra viktigaste resurser. Vi strävar efter en kultur baserad på tillit och starkt medarbetarskap. Här uppmuntrar vi olikheter, erbjuder goda möjligheter till vidareutveckling och prioriterar ditt välmående. Tillsammans skapar vi en arbetsplats där vi trivs och vill arbeta länge.
Folktandvården Stockholm är ett av Sveriges största och mest kunskapsdrivande tandvårdsföretag. Vi erbjuder allmän- och specialisttandvård, forskar för framtiden och arbetar för ett hållbart samhälle med bättre folkhälsa. Tillsammans är vi 2 000 medarbetare som jobbar på våra 80 kliniker runtom i Stockholms län, från Norrtälje i norr till Nynäshamn i söder. Varje år tar vi hand om uppemot 1,4 miljoner patienter. Våra värdeord – samverkan, pålitlighet, öppenhet och kompetens – leder oss i vårt dagliga arbete. Hos oss blir du del av en spännande resa, driven av utveckling och innovation.
Tillsammans utvecklar vi varandra, tandvården och folkhälsan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 22550 (visa karta
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104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Folktandvården Stockholm Kontakt
Carina Dahlin Jouini, Vision 070-0028611 Jobbnummer
10007770