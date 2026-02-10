Tandsköterska Aqua Dental i Stockholm
2026-02-10
Hej blivande tandsköterska-kollega!
Är du nyfiken på Aqua Dental och att bli en #Aquarebel? En #Aquarebel kännetecknas av värderingar som respekt för patienter och kollegor, en nyfiken, lyhörd och noggrann attityd, samt ett proaktivt och samarbetsvilligt förhållningssätt. Detta är inte något man blir, vi tror att det är något man är. Just nu är vi ca 800 kollegor som stolt bär titeln #Aquarebel, fördelat på 37 kliniker, fyra tandtekniska labb och ett supportkontor.
Aqua Dental befinner sig i en spännande tillväxtfas och öppnar löpande nya kliniker runtom i landet. Vår målsättning är att erbjuda Sveriges bästa och tryggaste tandvård genom passion, kvalitet och tillgänglighet.
Det vi alla har gemensamt är att vi:
Har en stark PASSION för att hjälpa varandra att bli bättre och strävar ständigt efter att bedriva tandvård i världsklass.
Alltid gör vårt yttersta för att leverera KVALITET i allt vi gör. Vi investerar kontinuerligt i fortbildning av våra medarbetare och har infört noggranna processer för att kvalitetssäkra vår verksamhet.
Verkar för att tandvård ska vara TILLGÄNGLIG för alla oavsett förutsättningar. Därför strävar vi efter att erbjuda våra tjänster över hela Sverige, särskilt i regioner med långa tandvårdsköer. Vi driver även projekt för pensionärer och de som lider av tandvårdsrädsla.
Delar du dessa värderingar är vi övertygade om att du kommer att trivas hos oss på Aqua Dental.
Som tandsköterska hos Aqua Dental blir du en del av ett engagerat och kompetent team och får arbeta i moderna klinikmiljöer. I rollen samarbetar du nära dina kollegor och erbjuds god stöttning i det dagliga arbetet, liksom möjligheter till kontinuerlig professionell utveckling.
Som timanställd har du möjlighet till variation i din arbetsvardag genom arbete på flera av våra kliniker i Stockholmsområdet, samtidigt som du har inflytande över ditt schema. Du bidrar med tandvård av hög kvalitet och sätter alltid patienten i fokus, samtidigt som du är med och utvecklar både verksamheten och framtidens svenska tandvård tillsammans med dina kollegor på Aqua Dental.
För att trivas i rollen ser vi att du arbetar strukturerat och effektivt, med ett professionellt och ödmjukt bemötande gentemot både patienter och kollegor.
Denna tjänst är en timanställning med start enligt överenskommelse.
Vi söker dig som:
Är examinerad tandsköterska eller studerar sista terminen till tandsköterska
Har en stark vilja att utvecklas
Brinner för att ge den bästa möjliga tandvården och servicen
Har god förmåga att kommunicera på svenska och engelska i både tal och skrift
Är flexibel, tillmötesgående och kommunikativ.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Så vänta inte med att skicka in din ansökan! Sista ansökningsdagen är den 8 mars.
Vid frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta klinikchef Robin Söderlund, robin.soderlund@aquadental.se
Alla ansökningar hanteras via Aqua Dentals rekryteringssida, där du kan skapa en profil samt ladda upp CV och personligt brev.
Vill du se mer av vad Aqua Dental gör och lära känna oss bättre? Besök vår hemsida, www.aquadental.se
eller följ oss på Instagram @aquadental. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
