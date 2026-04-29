Tandsköterska - Colosseum Specialisttandvård Stockholm
Colosseum Smile AB / Tandsköterskejobb / Stockholm Visa alla tandsköterskejobb i Stockholm
2026-04-29
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Colosseum Smile AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Tyresö
, Täby
eller i hela Sverige
Var med och skapa riktigt bra specialisttandvård tillsammans med oss!
Hos oss på Colosseum Specialisttandvård i Stockholm får du chansen att arbeta i en högspecialiserad miljö där kvalitet, samarbete och utveckling står i centrum. Här blir du en viktig del av ett engagerat team där vi tillsammans strävar efter att ge våra patienter den bästa möjliga vården.
Vi välkomnar dig till vår specialistklinik med ursprung ur SDIC - Stockholm Dental Implant Center - en av Stockholms äldsta privata specialistkliniker. Tillsammans med våra systerkliniker i Västerås och Uppsala tar vi emot över 3 000 remisser årligen och samarbetar med närmare 300 allmäntandläkare.
Till vårt team söker vi nu en tandsköterska. Varmt välkommen med din ansökan!
Vilka är Colosseum Specialisttandvård?
En del av något större - Colosseum Specialisttandvård är en del av Smile Tandvård och Colosseum Dental Group, en av Europas ledande tandvårdsleverantörer med över 550 kliniker och verksamhet i flera länder.
Ett starkt nätverk - tillsammans med våra systerkliniker är vi en viktig partner till allmäntandvården och bidrar till specialistkompetens i hela regionen.
Kunskap & utveckling - hos oss blir du en del av ett större sammanhang med goda möjligheter till kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och karriärvägar inom specialisttandvård.
Våra värderingar - Collaboration, Care & Entrepreneurship genomsyrar allt vi gör, från patientmöten till hur vi samarbetar internt.
Vårt fokus - vi strävar efter att leverera högsta kvalitet i varje patientmöte och bidra till långsiktig, hållbar tandhälsa.
Läs mer om oss på Colosseum Specialisttandvårds hemsida.
Att arbeta som tandsköterska på Colosseum Specialisttandvård
Som tandsköterska hos oss arbetar du nära flera specialister inom den planlagda verksamheten. Du har en viktig roll i att skapa struktur, kvalitet och trygghet i det dagliga arbetet - både för patienter och kollegor.
Du är en central del av teamet och bidrar till att våra arbetssätt fungerar smidigt och effektivt, samtidigt som du säkerställer att våra kvalitetsrutiner följs.
Kliniken präglas av en entreprenöriell anda där vi ständigt utvecklar vår verksamhet. Därför tror vi att du trivs i en miljö där förbättring, ansvar och samarbete är en naturlig del av vardagen.
Vem söker vi?
Våra medarbetare är avgörande för vår framgång. Därför lägger vi stor vikt vid din inställning och personlighet. Som tandsköterska hos oss ser vi att du är flexibel och trivs i en dynamisk miljö, tar ansvar och arbetar strukturerat, har en stark samarbetsförmåga och bidrar till teamets framgång samt har ett genuint intresse för service och kvalitet
För oss är det inte bara din erfarenhet som är viktig - utan din vilja att utvecklas och växa tillsammans med oss.
Vi ser att du:
Är utbildad tandsköterska
Talar och skriver god svenska
Det är meriterande om du:
Har tidigare erfarenhet som tandsköterska
Har arbetat inom specialisttandvård
Anställningsform och tillträde
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på 75-100 % enligt dina önskemål. Tjänsten inleds med provanställning.
Vi arbetar med löpande urval, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Ansökan och frågor
Vill du vara med och bidra till specialisttandvård i toppklass? Då ser vi fram emot din ansökan!
Du ansöker via vårt ansökningsformulär och vi återkopplar så snart vi har möjlighet.
Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering och använder oss av arbetspsykologiska tester, intervjuer och bakgrundskontroll i våra processer.
Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta: Platschef Pernilla Åhlander: pernilla.ahlander@cstv.se
Rekryterare Jessica Ivarsson: jessica.ivarsson@smile.se
Varmt välkommen till oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-28
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Colosseum Smile AB
(org.nr 556689-2864), https://karriar.smile.se
Colosseum Specialisttandvård (visa karta
)
114 53 STOCKHOLM Arbetsplats
Smile Tandvård Jobbnummer
9882773