Tandsköterska - bygg framtidens tandvård med oss
2025-10-01
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Välkommen till Folktandvården Östergötland, tandvårdssveriges första universitetssjukvårdsenhet! Jämte den kliniska tandvården är utbildning, utveckling och forskning våra kärnuppdrag.
Här kan du fortsätta växa ett helt yrkesliv, samtidigt som du både arbetar utifrån och utvecklar bästa tillgängliga odontologiska kunskap.
Just nu söker Folktandvården Östergötland tandsköterskor till våra kliniker i Finspång, Sandbyhov, Sparven (Norrköping), Söderköping/Valdemarsvik, Linghem, Skäggetorp, Ryd, Ekholmen, Lilla torget (Linköping), Borensberg, Motala, Centrum för ortodonti/pedodonti och Centrum för oral rehabilitering.
Vårt erbjudande
Vi är en organisation med fokus på framtid, hållbarhet och jämlik munhälsa. Vi bedriver utvecklingsarbeten och omformar våra arbetssätt för att klara framtidens krav på tandvården, samtidigt som vi själva får en hållbar arbetsmiljö och ett yrke där vi kan utvecklas hela livet.
Vi har ett tjugotal allmäntandvårdskliniker med varierande vårdpanorama och bedriver länsövergripande specialisttandvård inom specialiteterna bettfysiologi, endodonti, oral protetik, orofacial medicin, ortodonti, parodontologi och pedodonti. Vi arbetar aktivt med forskning i samverkan med odontologiska fakulteter och Linköpings universitet, erbjuder ST-utbildningar och arbetar med odontologisk kvalitetsutveckling.
Genom ett riktigt nära samarbete inom och mellan specialist- och allmäntandvården stöttar och lär vi av varandra i en stimulerande och utvecklande arbetsmiljö. Om du vill nå långt så finns vi bakom dig.
Dina arbetsuppgifter
I tjänsten ingår alla tandsköterskans arbetsuppgifter inom både barn- och vuxentandvård. Arbetsuppgifterna består bland annat av assistans, arbete i steril och receptionsarbete. Hos oss möter du ett varierat patientklientel där du får använda och utveckla din kompetens.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad tandsköterska. Vi välkomnar både dig som är erfaren tandsköterska och dig som är, eller snart är, nyutexaminerad att söka till oss. Är du ny i yrket erbjuder vi handledning som en del i vårt introduktionsprogram. För alla våra nya medarbetare erbjuder vi ett ettårigt introduktionsprogram tillsammans med andra nya medarbetare i organisationen.
Du har god datorvana och då du arbetar i ständig dialog med patienter, kollegor och andra samarbetspartners är det viktigt att du har goda svenska språkkunskaper i både tal och skrift.
Vi söker dig som har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer. Du möter alla människor med förståelse, respekt och omtanke. Du uppskattar ett arbete där du får ta ansvar och egna initiativ. I ditt arbete värdesätter du kvalitet och god service. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet
Ansökan och anställning
Urvalet sker löpande så skicka din ansökan så snart som möjligt.
Första steget i vår rekryteringsprocess är en telefonintervju med en representant från Folktandvårdens rekryteringsgrupp. Vi hör av oss om det blir aktuellt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Sista dag att ansöka är 2025-11-12
Sista dag att ansöka är 2025-11-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1431". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040) Arbetsplats
Region Östergötland Kontakt
Joakim Axelsson 010-1048944
9534814