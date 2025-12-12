Tandoori-kock sökes till Palak Paneer
2025-12-12
Palak Paneer, en indisk och bengalisk restaurang i Hjorthagen, söker nu en pålitlig tandoori-kock samt ett köksbiträde.
Restaurangen ligger vid Ropstens tunnelbanestation (Hjorthagen) med mycket goda kommunikationer - cirka 8 minuter med röda linjen (linje 13) till T-Centralen.
Vi söker dig som är:
Ansvarstagande och pålitlig
Van vid arbete i restaurangkök
Samarbetsvillig och stresstålig
Erfarenhet är meriterande, men rätt inställning och vilja att arbeta är viktigast. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: palakpaneer.sweden@gmail.com Omfattning
