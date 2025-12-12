Tandoori-kock sökes till Palak Paneer

Khan Scandinavia AB / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm
2025-12-12


Palak Paneer, en indisk och bengalisk restaurang i Hjorthagen, söker nu en pålitlig tandoori-kock samt ett köksbiträde.
Restaurangen ligger vid Ropstens tunnelbanestation (Hjorthagen) med mycket goda kommunikationer - cirka 8 minuter med röda linjen (linje 13) till T-Centralen.
Vi söker dig som är:
Ansvarstagande och pålitlig

Van vid arbete i restaurangkök

Samarbetsvillig och stresstålig

Erfarenhet är meriterande, men rätt inställning och vilja att arbeta är viktigast.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: palakpaneer.sweden@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Khan Scandinavia AB (org.nr 559304-2897)
Artemisgatan 20 (visa karta)
115 42  STOCKHOLM

Jobbnummer
9642982

