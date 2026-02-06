Tandläkarteam sökes till Praktikertjänst Norrtandvården
Praktikertjänst AB / Tandläkarjobb / Sjöbo Visa alla tandläkarjobb i Sjöbo
2026-02-06
, Tomelilla
, Skurup
, Hörby
, Ystad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Praktikertjänst AB i Sjöbo
, Tomelilla
, Ystad
, Staffanstorp
, Eslöv
eller i hela Sverige
Information om arbetsplatsen
Är ni ett tandvårdsteam som vill utvecklas tillsammans?
Praktikertjänst Norrtandvården växer successivt med ett växande patientunderlag.
Vi söker en driven och engagerad tandläkare som vill komma in med eget team till oss. Kliniken ligger centralt i Sjöbo och har fem behandlingsrum i nyrenoverade och välplanerade lokaler. Hos oss arbetar allmäntandläkare, tandhygienist och tandsköterskor. Vi erbjuder ett roligt och omväxlande arbete med trevliga arbetskamrater och tillsammans bildar vi ett glatt gäng som tycker att tandvård och god tandhälsa är viktigt. Vi är ett sammansvetsat team som ställer upp för varandra och jobbar tajt med varierande arbetsuppgifter.
Vad kan vi erbjuda dig
Vår vision är att vara Sveriges mest attraktiva vårdbolag, både för patienter och medarbetare. För att nå dit behöver vi ha Sveriges bästa medarbetare. Det ställer också krav på oss som arbetsgivare. Se mer om vad vi kan erbjuda dig nedan:
Vi strävar efter att det ska vara nära till beslut och du omger dig med kompetenta kollegor. Stort gehör för dina tankar och idéer om hur tandvården kan utvecklas. Detta gäller både för ditt team, den klinik du arbetar på och för alla verksamheter inom Praktikertjänst Dental. Tillgång till ett stort nätverk av kollegor och specialistkompetenser inom Praktikertjänst. En god arbetsmiljö med hög trivsel och kamratskap. Marknadens bästa journalsystem Frenda. Publiceringsdatum2026-02-06Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som är utbildad tandläkare med några års erfarenhet. Du är en trygg person som vill arbeta med olika patientgrupper och är väl förtrogen med diagnostik och terapiplanering. Du är en duktig kliniker som ser det som en självklarhet att kombinera kvalitativ tandvård med ett bra bemötande. För oss är det viktigt att du är en lagspelare och har lätt att samarbeta med kollegor. Hos oss arbetar erfarna kollegor och det finns stor möjlighet till personlig utveckling. Kvalifikationer
- Legitimerad tandläkare & tandsköterska
- Gärna några års erfarenhet och strävar efter en hög vårdkvalité
- Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
- Att kunna jobba delegerat är en fördelDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är trygg, både i din roll som tandläkare och som person och att du alltid håller en hög kvalitet i ditt odontologiska arbete.
Vi ser gärna att du har ett stort driv och intresse av utveckling. Du har lätt för att samarbeta och ser ständigt möjligheter till förbättring. Du är en person som ser det som en självklarhet att ha ett stort engagemang i såväl dina patienter och som mottagningens utveckling. Vi tror att du är nyfiken på nya lösningar och möjligheter. Som person är du kommunikativ och förtroendeingivande i möte med patienter och kollegor. Engagemang, empati, vårdkvalitet är för oss viktiga egenskaper.
Vi lägger stor vikt på personliga egenskaper och lämplighet
Övrig information
Olika anställningsformer och -grad kan diskuteras.
Är ni ett team som redan jobbar tillsammans och vill fortsätta är båda välkomna med ansökan. Hittar vi rätt person kan tjänsten tillsättas innan ansökningstiden har gått ut, sök därför tjänsten redan nu!
Välkommen med din/er ansökan!
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
Fast månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/118". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst AB
(org.nr 556077-2419) Arbetsplats
Praktikertjänst Dental, Praktikertjänst Norrtandvården Kontakt
Märta Fuhrmann 0705427807 Jobbnummer
9727032