Tandläkare välkomnas till Folktandvården Tyresö
2026-04-22
Vi på Folktandvården Stockholm brinner för att förbättra stockholmarnas munhälsa genom kvalitativ tandvård, forskning och kontinuerlig utveckling. Här får du som tandläkare en stimulerande arbetsmiljö med stora möjligheter att utvecklas i din yrkesroll, samarbeta med kompetenta kollegor och göra verklig skillnad för människor varje dag. När du utvecklas till det bättre så gör även stockholmarnas folkhälsa det. Vi kallar det tandvård med ett gott syfte.
Ditt uppdrag
Som tandläkare hos oss erbjuds du en central roll i vårt arbete med att erbjuda hälsofrämjande och förebyggande tandvård för alla stockholmare. Du är teamets specialist i oral diagnostik och genomför den långsiktiga helhetsbedömningen. Folktandvården Stockholm utför patientsäker vård med hög kvalité och god service vilket blir centrala delar av ditt arbete. Du genomför enklare undersökningar till mer avancerade behandlingar.
Folktandvården Tyresö är en omtyckt klinik med ett utmärkt läge nära både natur och skärgård. Kliniken ligger i direkt anslutning till Tyresö centrum, med mycket goda kommunikationer - resan från Gullmarsplan tar endast cirka 17 minuter. För dig som kör bil finns dessutom avgiftsfri parkering. Vi arbetar i moderna lokaler med 12 behandlingsrum utrustade med ny teknik och den senaste utrustningen. Hos oss möts du av ett engagerat och positivt team där vi trivs tillsammans, stöttar varandra och har roligt på jobbet. Här får du goda möjligheter att utvecklas i din yrkesroll och vara med och forma framtidens tandvård.
Vad du behöver för att lyckas
Vi söker dig legitimerade tandläkare, gärna med god erfarenhet och gärna inom allmäntandvårdens alla odontologiska ämnesområden. För dig är tandvård av god kvalitet en självklarhet, liksom ett professionellt bemötande till både kunder och kollegor. Du är förtroendeskapande och håller en hög servicenivå. Du har en mycket god kommunikativ förmåga i svenska språket i både tal och skrift. Som person är du positiv även i utmanande situationer och strävar efter att utveckla effektiva lösningar. Vi värdesätter dina personliga egenskaper högt.
Som tandläkare hos oss på Folktandvården Stockholm finns det möjlighet till:
Att få handleda nyutexaminerade tandläkare mot ett extra arvode
Att få samverka och byta erfarenheter med ett stort tandläkarnätverk med stor kompetensbredd
Helgtjänstgöring med extra helgtillägg
Karriärutveckling inom exempelvis uppdrag såsom klinikchef, nischtandläkare och odontologisk samordnare
Att som nyutexaminerad gå vårt introduktionsprogram
Folktandvården Stockholm erbjuder dig även olika förmåner såsom:
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr
Tjänstepension
Löneväxling till pension
Extra semesterdagar till dig över 40 år
Tillägg vid föräldraledighet
Möjlighet till del av incitamentsmodell
Frisktandvård
Subventionerad läkarvård
Anställning
Välkommen med din ansökan senast den 17 maj-2026. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Urval sker löpande och det första steget i rekryteringsprocessen är ett personlighetstest samt ett problemlösningstest. Vänligen bifoga CV och kopia av din legitimation i ansökan. Om du är eller har varit anställd hos oss tidigare tar vi referenser från din klinikchef.
Inför intervju behöver du kunna styrka ditt medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna visa upp ett giltigt arbetstillstånd, eller dokumentation som visar att du är undantagen från kravet. För att bli aktuell för anställning krävs även en godkänd nyanställningsundersökning.
Anette Värnberg, klinikchef, tel. 0703-35 63 15
Hanna Nörgaard, rekryterare, tel. 072-594 91 51
Som medarbetare hos Folktandvården Stockholm är du en av våra viktigaste resurser. Vi strävar efter en kultur baserad på tillit och starkt medarbetarskap. Här uppmuntrar vi olikheter, erbjuder goda möjligheter till vidareutveckling och prioriterar ditt välmående. Tillsammans skapar vi en arbetsplats där vi trivs och vill arbeta länge.
Folktandvården Stockholm är ett av Sveriges största och mest kunskapsdrivande tandvårdsföretag. Vi erbjuder allmän- och specialisttandvård, forskar för framtiden och arbetar för ett hållbart samhälle med bättre folkhälsa. Tillsammans är vi 2 000 medarbetare som jobbar på våra 80 kliniker runtom i Stockholms län, från Norrtälje i norr till Nynäshamn i söder. Varje år tar vi hand om uppemot 1,4 miljoner patienter. Våra värdeord - samverkan, pålitlighet, öppenhet och kompetens - leder oss i vårt dagliga arbete. Hos oss blir du del av en spännande resa, driven av utveckling och innovation.
Tillsammans utvecklar vi varandra, tandvården och folkhälsan.
