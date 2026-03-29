Tandläkare? Välkommen till ett familjärt team i Vallentuna :-D
2026-03-29
Vi söker nu en tandläkare till vår klinik i natursköna Vallentuna. Kliniken byggdes för tre år sedan och ligger i anslutning till centrum. Du kommer få 2 tandläkare och 2 tandsköterskor, 1 tandhygienist samt 1 receptionist som kollegor. Jag som är klinikchef här heter Mahshid och är tandläkare.
Som tandläkare hos oss kommer du bli en del av ett kompetent och engagerat team med hög arbetsglädje och familjär känsla. Vi brinner för att göra en skillnad för individers tandhälsa och älskar att utvecklas och växa tillsammans.
Kliniken
På den här kliniken har vi fyra behandlingsrum öppna men det finns sju stycken förberedda. Vi har OPG röntgen på kliniken, OP maskin och arbetar med scanning. Vi utför alla typer av behandlingar på kliniken som te x Midazolam, invisalign, kirurgi och implantat. Klinikens arbetstider är måndag till tisdag mellan kl 08:00-19:00 och onsdag till och med fredag kl 08:00-17:00.
Arbetsuppgifter
För denna tjänst behöver du minst 2 års erfarenhet. Här arbetar vi på en hög kompetensnivå där vi bland annat gör implantat och Invisalign. Det är meriterande om du har god kunskap och erfarenhet av endo och protetik samt barntandvård då denna klinik har områdesansvar. Här arbetar vi i team och delegerat på ett eller två rum beroende på behandling. Vi har ett högt patient tryck och stor variation i behandlingarna.
Vi ser fram emot att träffa dig!
Anställningsvillkor
Heltid
Tillträde efter överenskommelse.
Lön efter överenskommelse.
Vad vi erbjuder
• Goda arbets- och lönevillkor
• Sjukvårdsbidrag och friskvårdsbidrag på 5 tkr
• En av marknadens bästa pensionsavsättningar
• Individuell lönesättning och utbildningsplan
• Goda möjligheter att klättra inom företaget
• Årlig bonus
Varmt Välkommen med din ansökan senast 12 april.
Urvalsarbete och intervjuer kan ske löpande under ansökningstiden varför vi ber dig att skicka din ansökan snarast möjligt. Bakgrundskontroller kan förekomma i rekryteringsprocessen.
Distriktstandvården är en av landets ledande privata tandvårdsaktörer med ca 700 medarbetare, 39 kliniker och en stark närvaro i Stockholm, Uppsala, Södermanland och Göteborg. Vi erbjuder barn och vuxna allmän-, akut- och estetisk tandvård. Vår vision är att bidra till ett bättre samhälle - med tandvård för alla genom hela livet. Vår ambition är att erbjuda Sverige mest uppskattade tandvård och fortsätta att etablera kliniker där behovet finns. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Distriktstandvården Sverige AB
(org.nr 556437-5946)
186 39 VALLENTUNA Kontakt
Rekryterare
Pernilla Grip Acharius pernilla.acharius@distriktstandvarden.se 072-3893729 Jobbnummer
9825715