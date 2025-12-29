Tandläkare till Xdental i Norrköping
2025-12-29
Xdental är en modern och växande tandvårdsklinik med centralt läge i Norrköping. Vi erbjuder tandvård av högsta kvalitet i en trygg, trevlig och professionell miljö både för våra patienter och för vårt team. På Xdental värdesätter vi arbetsglädje, laganda och ett riktigt gott bemötande.Publiceringsdatum2025-12-29Om tjänsten
Vi söker en erfaren tandläkare med minst 5 års yrkeserfarenhet som vill utvecklas med oss. Hos oss får du arbeta självständigt med diagnostik och behandling i en modern klinik och som en unik fördel har vi vårt egna fullt utrustade lab, vilket ger stora möjligheter till smidiga lösningar och hög kvalitet i arbetet.Dina arbetsuppgifter
Undersökning och diagnostik av patienter
Behandling inom allmäntandvård och specialistområden enligt erfarenhet
Patientrådgivning kring förebyggande vård och munhälsa
Nära samarbete med tandhygienister och tandsköterskor
Dokumentation i journalsystemet Muntra
Vi söker dig som:
Är legitimerad tandläkare med minst 5 års erfarenhet
Vill arbeta självständigt men trivs i team
Är noggrann, lösningsorienterad och patientfokuserad
Har datorvana, gärna erfarenhet av Muntra
Tycker att utveckling och kvalitet är viktigt
Vi erbjuder:
Heltidstjänst med start enligt överenskommelse
Ett engagerat och trevligt team där din kompetens verkligen gör skillnad
Möjlighet till kompetensutveckling och egen påverkan på arbetsprocesser
Modern klinik med centralt läge och eget lab
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: Info@xdental.se
Detta är ett heltidsjobb.
X Tandkliniker AB (org.nr 559387-0099), https://xdental.se/
Kungsgatan 37 (visa karta
602 20 NORRKÖPING
9665445