Tandläkare till WE Dental i Nacka - Stockholm län
2026-01-13
Vi söker nu en legitimerad tandläkare till WE Dental i Nacka. Här erbjuds du möjlighet att arbeta kliniskt i en modern och nybyggd miljö, tillsammans med ett erfaret team, där fokus ligger på hög vårdkvalitet, trivsel och långsiktig utveckling.
Arbetsgivare: WE Dental Ort: Nacka Roll: Tandläkare Anställningsform: Tillsvidareanställning (med provanställning 6 månader) Omfattning: 75-100 % Tillträde: Från 19 mars 2026
Vi erbjuder
Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning
Öppenhet för heltid eller deltid (75-100 %)
Försäkringspaket som omfattar:
Tjänstepension
Olycksfallsförsäkring (till/från/på arbetet)
Livförsäkring
Premiebefrielseförsäkring
Sjuk- och vårdförsäkring
Hälsofrämjande försäkring
Friskvårdsbidrag: 5 000 kr/år
25 semesterdagar till och med 39 års ålder, därefter 30 dagar
Möjlighet till kurser och kompetensutveckling inom egna intresseområden
Flexibilitet i arbetstider, med krav på minst ett kvällspass till kl. 19 per vecka
Utöver ovanstående punkter ser vi fram emot att diskutera dina förväntningar och önskemål i dialog.
Om dig och rollen
Tjänsten avser en tandläkarroll med sedvanliga arbetsuppgifter.
Som tandläkare hos WE Dental:
Har du stor frihet i val av behandlingar, material och instrument
Ansvarar du för att bedriva tandvård av hög kvalitet
Ansvarar du för ditt team och den behandling som utförs
Har du möjlighet att få mer ansvar inom områden där du har särskilt intresse eller kompetens, exempelvis aligners eller estetisk tandvård
Vi söker dig som är engagerad i ditt yrke, värdesätter vårdkvalitet och behandlingsresultat och som vill utvecklas vidare inom odontologin.
KvalifikationerKrav
Svensk yrkeslegitimation som tandläkare (utfärdad av Socialstyrelsen) Minst två års erfarenhet som tandläkare i Sverige Obehindrat svenska i tal och skrift
Meriterande
Mer än två års erfarenhet som tandläkare Kompetens eller intresse inom aligners Kompetens eller intresse inom estetisk tandvård
Om arbetsgivaren
WE Dental är ett familjeägt bolag där båda delägarna är verksamma tandläkare. Kliniken är nystartad i nybyggda och moderna lokaler (2022) i markplan och är utrustad med den senaste tekniken.
På kliniken arbetar idag:
3 tandläkare
1 tandhygienist
4 tandsköterskor
Kliniken har fyra behandlingsrum och arbetar med Muntra journalsystem. Det finns panorama, digital röntgen samt 3Shape Trios 3 och Trios 6. Kliniken utför i princip all tandvård, inklusive avancerad protetik, implantatbehandlingar, parodkirurgi och estetisk vård.
Arbetsmiljön beskrivs som inspirerande, trygg och präglad av öppenhet, ödmjukhet och stark teamkänsla, där trivsel och delaktighet prioriteras högt.
Ansök - Med eller utan CV
I denna rekryteringen samarbetar arbetsgivaren med Odonti.se
Sök med eller utan CV på www.odonti.se
Detta är en direktrekrytering. Odonti ansvarar för rekryteringsprocessen och WE Dental blir din arbetsgivare.!! Direktkontakt med arbetsgivaren får inte ske. Alla kandidater hanteras av Odonti för en professionell, rättvis och diskrimineringsfri process.
Vid frågor om tjänsten, kontakta ansvarig rekryterare på Odonti
Jashar Samadi - Ansvarig rekryterare hej@odonti.se
0709 220 250
Om Odonti
Odonti är ett rekryterings- och bemanningsföretag inom dentalbranschen. Vi rekryterar till fast tjänster, och hyr ut konsulter till tidsbegränsade uppdrag, helt utifrån konsulternas tillgänglighet och önskemål.
Över 11.000 yrkesverksamma inom tandvården i Sverige har connectat med oss och finns i vår kandidatdatabas och nätverk. Connectat med oss på 10 sekunder via Odonti.se
