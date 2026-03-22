Tandläkare till vår nyrenoverade klinik i Kallhäll
Vi söker efter vår nya tandläkarkollega till vår nyrenoverade klinik i Kallhäll. Jag som är klinikchef här heter Sofie Christiansen och dina övriga kollegor är en receptionist, sex tandläkare, åtta tandsköterskor samt tre tandhygienister. Vi ser fram emot att träffa dig!
Kliniken
Kliniken har nio behandlingsrum och vi arbetar delegerat i team på ett rum. Behandlingarna är varierade då vårt patientklientel är varierat, alltifrån barnpatienter till äldre. Klinikens öppettider är måndag till onsdag mellan kl 07:30 - 19:00 och torsdag samt fredagar mellan kl 07:30-17:00. Publiceringsdatum2026-03-22Dina arbetsuppgifter
För denna tjänst behöver du minst 1-2 års erfarenhet. Här arbetar vi på en hög kompetensnivå där vi bland annat gör implantatkirurgi och Invisalign. Det är meriterande om du har god kunskap och erfarenhet av endo och protetik samt barntandvård.
Vad vi erbjuder
• Goda arbets- och lönevillkor
• Sjukvårdsbidrag och friskvårdsbidrag
• En av marknadens bästa pensionsavsättningar
• Individuell lönesättning och utbildningsplan
• Goda möjligheter att klättra inom företaget
• Årlig bonus
Välkommen med din ansökan senast 5 april. Urvalsarbete och intervjuer kan ske löpande under ansökningstiden varför vi ber dig att skicka din ansökan snarast möjligt. Bakgrundskontroller kan förekomma i rekryteringsprocessen.
Distriktstandvården är en av landets största tandvårdskedjor med över 39 kliniker i Stockholm, Göteborg, Uppsala och Strängnäs. Vi erbjuder barn och vuxna allmän-, akut- och estetisk tandvård. Vi har en mobil tandvårdsenhet som utför tandvård i hemmet, en narkosverksamhet och två specialistkliniker i Stockholm. Med 300 000 patientbesök om året och över 600 medarbetare har vi en viktig roll i tandvården i Sverige? Vår ambition är att fortsätta etablera oss i områden där behov av ytterligare tandvårdsaktörer finns? med visionen att bli det självklara tandvårdsvalet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Distriktstandvården Sverige AB
(org.nr 556437-5946)
176 71 KALLHÄLL Kontakt
Rekryterare
Pernilla Grip Acharius pernilla.acharius@distriktstandvarden.se 072-3893729
