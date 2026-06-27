Tandläkare till vår fina klinik i Norrtälje
Distriktstandvården Sverige AB / Tandläkarjobb / Norrtälje Visa alla tandläkarjobb i Norrtälje
2026-06-27
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Är du sugen på nya utmaningar?
Distriktstandvården söker nu en tandläkare som vill arbeta med varierad allmäntandvård. På kliniken är vi två receptionister, åtta tandsköterskor, sex tandläkare och tre tandhygienister.
ÄR DU VÅR NYA KOLLEGA?
Vi letar efter en flexibel och ansvarsfull tandläkare som har stor passion för sitt yrke! Du representerar Distriktstandvården med omtanke och service något som tar sig uttryck i din positiva inställning och din vilja att alltid prestera goda resultat. Du har lätt för att knyta kontakter och lika lätt för att upprätthålla dem. Vidare är du duktig på att kommunicera, och du vet värdet av en god dialog där tydlighet och information är viktiga beståndsdelar.
I din yrkesroll har du stort driv, gillar att arbeta självständigt samt bidrar med goda odontologiska kunskaper i behandlingsrummen. Här finns utrymme att utvecklas och få utökat ansvarsområde inom företaget.Publiceringsdatum2026-06-27Arbetsuppgifter
Sedvanliga arbetsuppgifter som inkluderas i din yrkesroll som tandläkare. Det finns möjligheter till kompetensutveckling och vi ser gärna att du är öppen för ny kunskap och utökat ansvar inom befattningen.
VAD VI ERBJUDER
• Goda arbets- och lönevillkor
• Sjukvårdsbidrag, friskvårdsbidrag
• En av marknadens bästa pensionsavsättningar
• Individuell lönesättning och utbildningsplan
• Goda möjligheter att klättra inom företaget
• Årlig bonus
Välkommen med din ansökan senast 7 juli 2026. Urvalsarbete och intervjuer kan ske löpande under ansökningstiden varför vi ber dig att skicka din ansökan snarast möjligt.
Distriktstandvården är en av landets största tandvårdskedjor med 39 kliniker i Stockholm, Göteborg, Uppsala och Strängnäs. Vi erbjuder barn och vuxna allmän-, akut- och estetisk tandvård. Vi har en mobil tandvårdsenhet som utför tandvård i hemmet, en narkosverksamhet och två specialistkliniker i Stockholm. Med 300 000 patientbesök om året och över 600 medarbetare har vi en viktig roll i tandvården i Sverige. Vår ambition är att fortsätta etablera oss i områden där behov av ytterligare tandvårdsaktörer finns, med visionen att bli det självklara tandvårdsvalet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Distriktstandvården Sverige AB
(org.nr 556437-5946)
761 30 NORRTÄLJE Kontakt
Regionchef
Christer Shipley christer.shipley@distriktstandvarden.se 073-960 56 87 Jobbnummer
9982036