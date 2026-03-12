Tandläkare till väletablerad privat klinik i Stockholm
För kunds räkning söker vi nu en legitimerad tandläkare till en heltidstjänst hos en väletablerad privat klinik i Stockholm.
Det här är en möjlighet för dig som vill arbeta i en professionell och trygg miljö där kvalitet, patientfokus och god stämning är en självklar del av vardagen.
Kliniken har en stabil verksamhet, ett gott rykte och en arbetsmiljö där man värdesätter både kompetens och mänskliga kvaliteter. Här blir du en del av ett team som arbetar nära varandra, stöttar varandra i det dagliga arbetet och tillsammans skapar en positiv upplevelse för patienterna.
Tjänsten omfattar allmäntandvård och passar dig som är trygg i din yrkesroll, har ett genuint engagemang för patientvård och trivs i en roll där du får kombinera självständigt arbete med nära samarbete i team.Publiceringsdatum2026-03-12Kvalifikationer
Svensk tandläkarlegitimation
Minst 2 års erfarenhet som tandläkare
Goda kunskaper i svenska och engelska
Erfarenhet av arbete inom allmäntandvård
Förmåga att arbeta självständigt såväl som i team
Vi tror att du är en person som uppskattar långsiktighet, kvalitet och ett varmt bemötande, både gentemot patienter och kollegor. Du får möjlighet att arbeta i en väletablerad verksamhet där mjuka värden, trivsel och professionalism står i fokus.
Placering är i Stockholm och start sker enligt överenskommelse.
Varmt välkommen med din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
E-post: christopher@kronanrekrytering.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wrapped Studio AB
(org.nr 559365-5847)
114 35 STOCKHOLM Arbetsplats
Privat klinik Jobbnummer
9792150