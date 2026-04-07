Tandläkare till väletablerad klinik i Tyresö
Odonti AB / Tandläkarjobb / Tyresö Visa alla tandläkarjobb i Tyresö
2026-04-07
, Lidingö
, Värmdö
, Huddinge
, Stockholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Odonti AB i Tyresö
, Stockholm
, Uppsala
, Enköping
, Arboga
eller i hela Sverige
En etablerad klinik i Tyresö söker nu en allmäntandläkare för att möta ett växande patienttryck. Här får du arbeta i ett erfaret team med fokus på kvalitet, helhetshälsa och samarbete. Rollen passar dig som vill utvecklas kliniskt och samtidigt bidra till en verksamhet med en tydlig vårdfilosofi.
Om kliniken
Kliniken bedriver allmän tandvård med inslag av kirurgi, implantat, bettfysiologi, clear aligners och ett tydligt fokus på patientens helhetshälsa. Arbetssättet är biologiskt inriktat och metallfritt.
Verksamheten består idag av en erfaren tandläkare, tre tandsköterskor samt en hälsobehandlare. Kliniken har tre behandlingsrum för tandvård och ytterligare behandlingsrum för kompletterande behandlingar.
Patientgruppen består av vuxna patienter, och kliniken har ett stort patienttryck med patienter från hela landet. Arbetsmiljön beskrivs som god, med ett vänligt och stöttande ledarskap samt ett team som samarbetar och delar kunskap.
Om rollen
I rollen som allmäntandläkare arbetar du med sedvanliga arbetsuppgifter inom allmäntandvård.
En vanlig arbetsdag kan inkludera:
Morgonmöte
Undersökningar
Lagningar
Preparationer
Operationer
Arbetet är i huvudsak kliniskt och sker i nära samarbete med övriga teamet. Rollen syftar till att komplettera och delvis ersätta befintlig tandläkare, med målet att säkerställa fortsatt hög kvalitet i vården.
Svensk yrkeslegitimation som tandläkare (utfärdad av Socialstyrelsen) Obehindrat svenska i tal och skrift Minst 1 års klinisk erfarenhet som tandläkare i Sverige, men du som nyexaminerad är också välkomna att ansöka
Meriterande
Intresse och förståelse för ett biologiskt, vävnadsvänligt arbetssätt med helhetssynDina personliga egenskaper
Du är samarbetsorienterad och delar med dig av kunskap samtidigt som du är öppen för andras perspektiv. Vidare är du lösningsorienterad och hanterar utmaningar genom att fokusera på orsaker och möjliga vägar framåt.
Du är även vetgirig och har en vilja att kontinuerligt lära dig nytt samt bidra till utveckling - både för dig själv och teamet.
Vad kliniken erbjuder
Lön cirka 40 000 - 60 000 SEK/månad beroende på erfarenhet och förmåga
Tillsvidareanställning med provanställning
Möjlighet till deltid eller heltid (50-100 %)
Flextid vid arbete utanför ordinarie arbetstid
Tjänstepension vid tillsvidareanställning
25 semesterdagar
Friskvårdsbidrag (5000 kr/år vid heltid)
Tillgång till mentor med bred klinisk erfarenhet
Möjlighet till utbildning som bidrar till klinikens och individens utveckling
Kliniken erbjuder även goda möjligheter att utvecklas inom alternativa behandlingsmetoder och arbeta i en miljö där kvalitet och helhetssyn står i fokus.
Praktisk information
Ort: Tyresö
Omfattning: 50-100 %
Start: Enligt överenskommelse, så snart som möjligt
Arbetstider: Måndag-fredag kl. 08:00-17:00 (endast dagtid, inga helger)
Ansök - Med eller utan CV
I denna rekryteringen samarbetar arbetsgivaren Tandvård och Hälsorum med Odonti.se
Sök med eller utan CV på www.odonti.se
!! Direktkontakt med arbetsgivaren får ej ske! Samtliga kandidater hanteras och presenteras av Odonti för en professionell, rättvis och diskrimineringsfri rekryteringsprocess.
Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare på Odonti Kontaktperson för detta jobb
Jash Sam - Ansvarig rekryterare hej@odonti.se
0709 220 250
Om Odonti
Odonti är ett rekryterings- och bemanningsföretag inom dentalbranschen. Vi rekryterar till fast tjänster, och hyr ut konsulter till tidsbegränsade uppdrag, utifrån konsulternas tillgänglighet och önskemål.
Över 11.000 yrkesverksamma inom tandvården i Sverige har connectat med oss och finns i vår kandidatdatabas och nätverk. Connectat med oss på 10 sekunder via Odonti.se
Din kandidatprofil hanteras enligt GDPR, är osynlig och delas inte med andra utan ditt medgivande.
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7506936-1933357". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Odonti AB
(org.nr 559040-1096), https://jobb.odonti.se
111 52 STOCKHOLM Arbetsplats
Odonti Jobbnummer
9840907