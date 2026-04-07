Tandläkare till väletablerad klinik i Tyresö

Odonti AB / Tandläkarjobb / Tyresö
2026-04-07


En etablerad klinik i Tyresö söker nu en allmäntandläkare för att möta ett växande patienttryck. Här får du arbeta i ett erfaret team med fokus på kvalitet, helhetshälsa och samarbete. Rollen passar dig som vill utvecklas kliniskt och samtidigt bidra till en verksamhet med en tydlig vårdfilosofi.
Om kliniken
Kliniken bedriver allmän tandvård med inslag av kirurgi, implantat, bettfysiologi, clear aligners och ett tydligt fokus på patientens helhetshälsa. Arbetssättet är biologiskt inriktat och metallfritt.
Verksamheten består idag av en erfaren tandläkare, tre tandsköterskor samt en hälsobehandlare. Kliniken har tre behandlingsrum för tandvård och ytterligare behandlingsrum för kompletterande behandlingar.
Patientgruppen består av vuxna patienter, och kliniken har ett stort patienttryck med patienter från hela landet. Arbetsmiljön beskrivs som god, med ett vänligt och stöttande ledarskap samt ett team som samarbetar och delar kunskap.
Om rollen
I rollen som allmäntandläkare arbetar du med sedvanliga arbetsuppgifter inom allmäntandvård.
En vanlig arbetsdag kan inkludera:

Morgonmöte

Undersökningar

Lagningar

Preparationer

Operationer

Arbetet är i huvudsak kliniskt och sker i nära samarbete med övriga teamet. Rollen syftar till att komplettera och delvis ersätta befintlig tandläkare, med målet att säkerställa fortsatt hög kvalitet i vården.

Kvalifikationer
Svensk yrkeslegitimation som tandläkare (utfärdad av Socialstyrelsen) Obehindrat svenska i tal och skrift Minst 1 års klinisk erfarenhet som tandläkare i Sverige, men du som nyexaminerad är också välkomna att ansöka
Meriterande
Intresse och förståelse för ett biologiskt, vävnadsvänligt arbetssätt med helhetssyn

Dina personliga egenskaper
Du är samarbetsorienterad och delar med dig av kunskap samtidigt som du är öppen för andras perspektiv. Vidare är du lösningsorienterad och hanterar utmaningar genom att fokusera på orsaker och möjliga vägar framåt.
Du är även vetgirig och har en vilja att kontinuerligt lära dig nytt samt bidra till utveckling - både för dig själv och teamet.
Vad kliniken erbjuder
Lön cirka 40 000 - 60 000 SEK/månad beroende på erfarenhet och förmåga

Tillsvidareanställning med provanställning

Möjlighet till deltid eller heltid (50-100 %)

Flextid vid arbete utanför ordinarie arbetstid

Tjänstepension vid tillsvidareanställning

25 semesterdagar

Friskvårdsbidrag (5000 kr/år vid heltid)

Tillgång till mentor med bred klinisk erfarenhet

Möjlighet till utbildning som bidrar till klinikens och individens utveckling

Kliniken erbjuder även goda möjligheter att utvecklas inom alternativa behandlingsmetoder och arbeta i en miljö där kvalitet och helhetssyn står i fokus.
Praktisk information
Ort: Tyresö

Omfattning: 50-100 %

Start: Enligt överenskommelse, så snart som möjligt

Arbetstider: Måndag-fredag kl. 08:00-17:00 (endast dagtid, inga helger)

I denna rekryteringen samarbetar arbetsgivaren Tandvård och Hälsorum med Odonti.se
!! Direktkontakt med arbetsgivaren får ej ske! Samtliga kandidater hanteras och presenteras av Odonti för en professionell, rättvis och diskrimineringsfri rekryteringsprocess.
Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare på Odonti

Kontaktperson för detta jobb
Jash Sam - Ansvarig rekryterare hej@odonti.se 0709 220 250
Om Odonti
Odonti är ett rekryterings- och bemanningsföretag inom dentalbranschen. Vi rekryterar till fast tjänster, och hyr ut konsulter till tidsbegränsade uppdrag, utifrån konsulternas tillgänglighet och önskemål.
Över 11.000 yrkesverksamma inom tandvården i Sverige har connectat med oss och finns i vår kandidatdatabas och nätverk. Connectat med oss på 10 sekunder via Odonti.se
Din kandidatprofil hanteras enligt GDPR, är osynlig och delas inte med andra utan ditt medgivande.
Tipsgåva
Känner du den vi söker? Tipsa om den här tjänsten. Leder ditt tips till en tillsvidareanställning, får du ett presentkort värd 1000 kr i valfri affär

Sista dag att ansöka är 2026-04-30
