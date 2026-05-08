Tandläkare till väletablerad klinik i Gustavsberg Värmdö Tandvård
Vill du arbeta i en mindre och personlig klinik med härliga kollegor där du får en möjlighet att arbeta självständigt och följa dina patienter över tid?
Nu finns en möjlighet för dig som är en erfaren allmäntandläkare. Vi söker dig som vill bli en del av vårt härliga team och arbeta i en positiv, välfungerande miljö tillsammans med engagerade kollegor och nöjda patienter.
Om Värmdö Tandvård
Verksamheten bedrivs i Hälsans hus, ett fristående hur från 50-talet där även annan vårdverksamhet bedrivs. Kliniken bedrivs i tre behandlingsrum och fokuserar på allmäntandvård.
Teamet består av sex medarbetare som bedriver tandvård i en miljö som präglas av samarbete, närvaro och ett stort engagemang för patienternas långsiktiga hälsa. Kliniken har ett brett behandlingsutbud och samarbetar med specialister vid behov. Arbetsmiljön beskrivs som inlyssnande, motiverande och stöttande.
Om rollen
Som allmäntandläkare arbetar du med sedvanliga arbetsuppgifter inom allmäntandvård.
Rollen innebär självständigt, assisterat patientarbete där du har goda möjligheter att påverka och forma din arbetsdag. Du arbetar i ett ljust och rymligt behandlingsrum med flera fönster och fin utsikt. På kliniken finns digital utrustning så som OPG, intraoral scanner (3shape), io kamera och mikroskop.
Hos oss ligger fokus på kvalitet, omsorgsfull vård och ett personligt bemötande.
Vi söker dig som
Svensk yrkeslegitimation som tandläkare (utfärdad av Socialstyrelsen) Obehindrat svenska i tal och skrift Minst 7 års klinisk erfarenhet som tandläkare. Meriterande med längre sammanhängande erfarenhet från en och samma klinik
Har ett varmt och trevligt patientbemötande och som skapar förtroende i mötet med patienten. Du har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta tillsammans med kollegor. Samtidigt har du förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar för ditt eget arbete. Du kommunicerar tydligt och professionellt i både tal och skrift.Publiceringsdatum2026-05-08Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är relationsskapande och förstår vikten av att bygga långsiktiga patientrelationer. Du är lösningsorienterad och trivs med varierad arbetsdag där du träffar motiverade patienter med små som stora behandlingsbehov.
Vidare är du trygg i din yrkesroll, kan fatta beslut och kommunicera dina bedömningar på ett tydligt sätt, även i komplexa situationer.
Vi erbjuder
En arbetsplats med fokus på work-life balance och god arbetsmiljö
Mycket konkurrenskraftig lön
Tjänstepension enligt ITP-modell
Friskvårdsbidrag om 5000 kr/år
25-32 semesterdagar beroende på ålder
Introduktion första veckan
Tillgång till mentor och kliniskt stöd
Möjlighet till intern och extern utbildning
Praktisk information
Ort: Värmdö (centralt i Gustavsberg)
God kommunikation med busshållsplats invid kliniken (buss 474 tar 30 min från Slussen), personalparkering finns i direkt anslutning till kliniken.
Omfattning: 50-100%
Start: Från augusti och framåt
Arbetstider: kl. 08-17 enligt överenskommelse
Ta nästa steg i din karriär!
I denna rekrytering samarbetar arbetsgivaren med Odonti.se
Sök med eller utan CV på www.odonti.se
Detta är en direktrekrytering. Det innebär att Odonti sköter rekryteringsprocessen och Värmdö Tandvård kommer att vara din arbetsgivare.
Direktkontakt med arbetsgivaren undanbedes. För en strukturerad och rättvis process hanteras all kontakt via Odonti.
Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare på Odonti Kontaktuppgifter för detta jobb
Jash Sam Ansvarig rekryterare hej@odonti.se
0709 220 250
Om Odonti
Odonti är ett rekryterings- och bemanningsföretag inom dentalbranschen. Vi rekryterar till fasta tjänster, och hyr ut konsulter till tidsbegränsade uppdrag, helt utifrån konsulternas tillgänglighet och önskemål.
Över 10.000 yrkesverksamma inom tandvården i Sverige har connectat med oss och finns i vår kandidatdatabas och nätverk. Connecta gärna med oss på Odonti.se
Din profil hanteras konfidentiellt enligt GDPR och delas aldrig utan ditt godkännande.
Känner du den vi söker? Tipsa om rätt person. Leder ditt tips till en anställning, får du ett presentkort värt 1000 kr
