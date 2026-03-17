Tandläkare till trivsam privatklinik i Gustavsberg (Värmdö)
2026-03-17
Välkommen till oss på Värmdö tandvård!
Vi är en gemytlig och trivsam privatklinik med trevliga och kompetenta kollegor belägna i Hälsans hus på natursköna Värmdö (Gustavsberg).
Kliniken har goda kommunikationer med buss och personalparkering som finns i direkt anslutning till lokalen. Buss 474 stannar utanför oss och tar 30 min från Slussen med avgång var 10e minut.
På kliniken är vi tre tandläkare (varav en endonischad tandläkare), tre tandsköterskor och en tandhygienist. Kliniken ligger i ljusa lokaler och är utrustad med digital teknik som Panorama-röntgen, 3shape-scanner och mikroskop. Hos oss får patienterna hjälp med all slags tandvård och vi ser därför gärna att du har ett brett intresse för allmäntandvård som grund. Det är meriterande om du har klinisk erfarenhet på 7 år eller mer.
Tjänsten är på 80-100% med mycket konkurrenskraftig lön och villkor.
• Vi söker dig som är trygg och bekväm i din roll som tandläkare och då vi har en bred kompetens inom protetik, kirurgi, Invisalign och sömnapné finns det också goda möjligheter till terapidiskussioner och utveckling inom dessa områden.
För mer avancerade patientfall har vi en ansluten bettfysiolog, käkkirurg samt ortodontist som kommer till kliniken med jämna mellanrum. På Östermalm finns vår systerklinik som vi har ett tätt samarbete med.
Stommen i vår verksamhet är våra trevliga patienter och vi lägger därför stor vikt vid ett personligt, varmt och tryggt omhändertagande.
Varmt välkommen att söka om du tror att du skulle trivas på en fantastisk landsortsklinik bara 30 minuter från Stockholms innerstad.
Maila för mer info till: rekrytering.tandvard@gmail.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan tandläkare Värmdö".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Vighed tandvård AB
