Tandläkare till Tandkliniken Söder/Din Tandklinik i Malmö

Tandläkare CLE AB / Tandläkarjobb / Malmö
2026-07-06


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🦷 Tandläkare till Tandkliniken Söder i Malmö (75 %-100%)
Vill du arbeta i en personlig och trivsam miljö där kvalitet, teamwork och patientfokus står i centrum?
Vi söker nu en tandläkare till Tandkliniken Söder i Malmö – en klinik med nöjda patienter, stabilt patientflöde och nära samarbete mellan kollegor.
💼 Om tjänsten
Tjänsten är på 75-100%
Arbetet omfattar allmän vuxentandvård med både planerade och akuta behandlingar. Hos oss får du möjlighet att arbeta brett och självständigt – samtidigt som du alltid har stöd av erfarna kollegor, tandsköterskor och tandhygienister.

👩⚕️ Vi söker dig som
Är legitimerad tandläkare (erfaren)
Är trygg i ditt patientbemötande och har god kommunikativ förmåga
Trivs med att samarbeta och bidra till en positiv stämning på kliniken
Vill ge våra patienter ett professionellt och omtänksamt bemötande

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och teamkänsla.
🏥 Om oss
Tandkliniken Söder är en del av Din Tandklinik, som även driver kliniker i City och Oxie.
Vi erbjuder allmän vuxentandvård, barntandvård, akuttandvård och förebyggande behandlingar.

Vi tillämpar provanställning.
✉️ Välkommen med din ansökan!
📍 Placering: Malmö, Söder
📅 Omfattning: 75-100 %
💌 Ansökan: Skicka till jobb@dintandklinik.se
Intervjuer sker löpande – sök redan idag!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05
E-post: jobb@dintandklinik.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tandläkare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Tandläkare CLE AB (org.nr 556664-9496)
Docentgatan 1b (visa karta)
215 52  MALMÖ

Arbetsplats
Tandkliniken Söder

Jobbnummer
9993286

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