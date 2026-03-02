Tandläkare till Skåne - Tyringe Tandläkargrupp
Är du en erfaren tandläkare med passion för implantat och protetik? Hos oss får du arbeta med avancerad tandvård i en modern och trivsam arbetsmiljö. Vi erbjuder provisionsbaserad lön, utvecklingsmöjligheter och flexibla arbetstider. Ta chansen att bli en del av vårt engagerade och professionella team!
Ps: Om du tycker om din nuvarande tandsköterska, och har svårt att tänka dig att arbeta utan hen, så erbjuder vi även hen jobb hos oss så ni kan fortsätta jobba tillsammans
Varmt välkommen med din ansökan.
Det här får du hos oss
En trygg tillsvidareanställning med möjlighet till att arbeta hel- eller deltid
Ett personligt och familjärt team
Varierande och utmanande patientfall
Inget intäktskrav
Flexibla arbetstider
Årlig vidareutbildning
Vem söker vi?
Svensk yrkeslegitimation från Socialstyrelsen
Minst 5 års erfarenhet som tandläkare
Erfarenhet av implantatkirurgi, endo och protetik
Behärskar svenska obehindrat och engelska på god nivå
Samarbets- och lösningsorienterad samt strukturerad
Meriterande om du även har:
Erfarenhet av implantatkirurgi
Mer än 5 års erfarenhet som tandläkare
Har erfarenhet av journalsystemet Alma
Om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning, hel- eller deltid (50-100 %)
Tillträde: Omgående eller enligt ök
Arbetstider: Det varierar, dock minst en dag i veckan till kl 18
Lön: Hög provisionslön.
Ort: Tyringe, Skåne län.
Arbetsuppgifter
Som allmäntandläkare kommer att du behandla både barn och vuxna, då vi är anslutna till Region Skåne. Arbetsuppgifterna kommer att bestå av sedvanliga arbetsuppgifter som tandläkare, samt kirurgi, implantat installationer och protetik. Det kommer även förekomma depurationer av parodpatienter samt stödbehandling vid behov.
Till dig som vår nya kollega erbjuder vi en lugn och stabil arbetsmiljö med patienten i fokus, där driv och utvecklingsvilja verkligen uppskattas. Här finns goda möjligheter att växa och prestera på hög nivå, i en modern klinik utrustad med den senaste utrustningen. Arbetsdagen präglas av varierande och stimulerande patientfall, och vi erbjuder en konkurrenskraftig provisionslön som gör arbetet extra motiverande.
Förmåner och villkor
Hög provisionsbaserad lön
Kollektivavtal
Friskvårdsbidrag 5000 kr/år (heltid)
25 semesterdagar
Om Tyringe Tandläkargrupp
Tyringe Tandläkargrupp är en personlig och modern privatklinik belägen i Tyringe, där engagemang, kvalitet och utveckling står i centrum. Kliniken erbjuder CBCT och OPG på extern remiss samt ett brett spektrum av behandlingar inom endodonti, sömnapné och tandreglering med aligners.
Vårt team består av en tandläkare, två tandsköterskor och en receptionist.
Låter detta som något för dig?Din ansökan - Med eller utan CV
I denna rekryteringen samarbetar Tyringe Tandläkargrupp med Odonti.se.
Välkommen med din ansökan, med eller utan CV via odonti.se. Intervjuer sker löpande. Vill du veta mer om tjänsten kontakta gärna ansvarig rekryterare på Odonti.
Detta är en direktrekrytering - Det innebär att Odonti ansvarar för rekryteringsprocessen och du kommer att bli anställd direkt hos kundföretaget.Publiceringsdatum2026-03-02Kontaktuppgifter för detta jobb
Vid frågor om tjänsten vänligen kontakt:
Jash Sam på hej@odonti.se
0709220250
Direktkontakt med kundföretaget undanbedes vänligen men bestämt. Detta enligt kunds önskemål samt för att samtliga intresserade av tjänsten/kandidater måste genomgå exakt samma rekryterings- och urvalsprocess för en rättvis och professionell hantering.
Om Odonti
Odonti är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag inom tandvård, grundat av leg. tandvårdspersonal, för alla yrkesverksamma inom tandvård.
Över 11.000 tandvårdspersonal har connectat med oss och många av de har hittat sitt drömjobb via oss. Connecta med oss på Odonti.se för att skapa din profil och låt oss hjälpa dig att hitta ditt nästa drömjobb inom dentalbranschen. Vi känner den du söker!
Din profil hanteras i enlighet med GDPR, är osynlig och delas inte med andra.
