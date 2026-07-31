Tandläkare till Rättvik och Leksand
Region Dalarna - Folktandvården / Tandläkarjobb / Rättvik Visa alla tandläkarjobb i Rättvik
2026-07-31
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Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Om verksamheten
På Folktandvården i Leksand och i Rättvik arbetar idag sex tandläkare, tre tandhygienist, nio tandsköterskor, ett tandvårdsbiträde, en receptionist samt två kliniksamordnare och en verksamhetschef. Vi arbetar helt digitalt i vårt journalsystem (T4) samt med röntgen och avtryckskanner. Vi arbetar gärna i teamtandvård och med individuell utveckling.Publiceringsdatum2026-07-31Dina arbetsuppgifter
Folktandvården Region Dalarnas vision är att erbjuda Sveriges bästa tandvård med de stoltaste medarbetarna. Vi erbjuder moderna och välutrustade kliniker, goda möjligheter till kompetensutveckling och ett framsynt ledarskap. Våra värderingar - öppenhet, respekt och ansvar - ska prägla hela verksamheten. Folktandvården Region Dalarna har 20 allmäntandvårdskliniker och specialisttandvård inom samtliga specialiteter. Vi bedriver sjukhustandvård, egen tandteknisk verksamhet och har även en folkhälsofunktion som arbetar för att utöka kunskapen kring munhälsa och satsar på förebyggande tandvård.
Nu söker vi till våra fina kliniker i Leksand och i Rättvik två allmäntandläkare med stort engagemang och intresse för kvalitetsinriktad tandvård för barn och vuxna, som tillsammans med oss vill arbeta för att göra vår vision verklig.
Rättvik och Leksand har sjön Siljan centralt på orten. Kommunerna kan erbjuda många aktiviteter både under vinter och sommarhalvåret så som vandring, skidåkning, skridskoåkning, bad, motionssim, gym, relax och workout. Kommunerna satsar mycket på sport och hälsa, här finns bla idrottsgymnasium och det finns både stora och små företag.Kvalifikationer
Vi söker dig som har svensk tandläkarelegitimation. Erfarenhet av datasystemet T4 är meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vi ser gärna att du arbetar bra tillsammans med andra människor och kommunicerar med både arbetskamrater och patienter på ett lyhört och smidigt sätt. Du tycker att omhändertagande och service ingår som en naturlig del av arbetet samt att det är självklart att göra patienten delaktig i möjliga behandlingsalternativ. Vidare är du bra på att organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt. Du använder svenska i tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid en god introduktion. Hör gärna av dig om du har frågor eller vill komma och se hur vi har det!
Folktandvården Dalarna samarbetar med andra arbetsgivare i länet angående medflyttarfrågor genom Rekryteringslots. Rekryteringslots fungerar som stöd och lots för din medflyttande partner, så att hen också hittar ett passande jobb i er nya hemmaregion. För ytterligare information se www.rekryteringslots.se
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Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "FTV:2026:042". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180), https://www.regiondalarna.se/
Box 712 (visa karta
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791 29 FALUN Arbetsplats
Region Dalarna - Folktandvården Kontakt
1:a linjens chef
Jenny Albinsson Jenny.Albinsson@regiondalarna.se 0241-498591 Jobbnummer
10016787