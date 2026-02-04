Tandläkare till Praktikertjänst Ystad Tandvård
2026-02-04
Tandläkare till Praktikertjänst Ystad Tandvård
Information om arbetsplatsen
En av våra uppskattade kollegor går i pension till sommaren och vi söker därför en tandläkare som vill bli en del av vårt engagerade och omtänksamma team.
Praktikertjänst Ystad Tandvård är en modern och väletablerad klinik med sex behandlingsrum, belägen mitt i idylliska Ystad - omgiven av kullerstensgator och charmiga korsvirkeshus, bara tre minuters promenad från tågstationen.
Hos oss arbetar allmäntandläkare, tandhygienister och tandsköterskor i ett nära och prestigelöst samarbete. Vi har OPG och 3Shape Trios (scanner) och erbjuder, förutom allmäntandvård för hela familjen, även implantatbehandlingar, tandreglering med aligners samt estetisk tandvård.
Vi är en klinik med varm och familjär känsla där vi bryr oss om varandra och trivs tillsammans. Hög kvalitet och god service är självklara för oss - men vi tycker också att det är viktigt att ha roligt på jobbet.
Vad kan vi erbjuda dig
Vår vision är att vara Sveriges mest attraktiva vårdbolag, för både patienter och medarbetare. Hos oss har du nära till beslut och stort utrymme att påverka din arbetsvardag. Dina idéer och tankar tas på allvar, både i teamet och inom Praktikertjänst Dental i stort.
Du får tillgång till ett brett nätverk av kollegor och specialistkompetenser, en god arbetsmiljö med hög trivsel och kamratskap samt marknadens bästa journalsystem - Frenda.
Arbetsuppgifter
Vi söker dig som är legitimerad tandläkare med några års erfarenhet och som trivs med att arbeta med olika patientgrupper. Du är trygg i diagnostik och terapiplanering och kombinerar hög odontologisk kvalitet med ett gott och empatiskt bemötande. Samarbete är en självklarhet för dig och du ser värdet i att vara en del av ett team.
Hos oss finns erfarna kollegor och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling.
Kvalifikationer
- Legitimerad tandläkare
- Gärna några års erfarenhet
- Mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
- Förmåga att arbeta delegerat är meriterande
Personliga egenskaper
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll och som person. Du har ett genuint engagemang för dina patienter och för klinikens utveckling. Du är nyfiken, kommunikativ och förtroendeingivande, med ett intresse för utveckling och förbättring. Empati, kvalitet och omtanke är värderingar som du delar med oss.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Övrig information
Anställningsform och sysselsättningsgrad kan diskuteras.
Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
