Tandläkare till Norrtälje tandhälsa eller konsult med eget bolag
Delectus Dental AB / Tandläkarjobb / Norrtälje Visa alla tandläkarjobb i Norrtälje
2025-12-26
, Vallentuna
, Vaxholm
, Täby
, Värmdö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Delectus Dental AB i Norrtälje
, Stockholm
eller i hela Sverige
Välkommen att söka en tjänst på en fantastisk tandläkarklinik där vi söker dig som är intresserad av tandvård ur ett livsloppsperspektiv.
Vi söker ytterligare en tandläkare till en vår klinik i Norrtälje. Kliniken är belägen i "Doktor.se Hälsocentral" där vi har egen korridor med väntrum, tre behandlingsrum och steril. Här finns möjlighet att samarbeta med övriga professioner inom primärvården och samverkan uppmuntras verksamheter emellan.Publiceringsdatum2025-12-26Dina arbetsuppgifter
Som tandläkare på Norrtälje tandhälsa har du en central roll i vårt arbete med att erbjuda hälsofrämjande och förebyggande tandvård. Du är teamets specialist i oral diagnostik och genomför den långsiktiga helhetsbedömningen. I din dagliga yrkesroll utför du allt från enklare undersökningar till avancerade behandlingar och akut tandvård. Du har även möjlighet att erbjuda dina patienter mobil verksamhet där du bedömer att behovet finns.
Norrtälje tandhälsa arbetar med teamtandvård, vilket innebär att du både arbetar självständigt och tillsammans med dina kollegor. Med teamtandvård får du möjlighet att arbeta på toppen av din kompetens med större omväxling, kunskapsutbyte och ökad delaktighet.
Vi värdesätter god service. Därför är ett gott bemötande en viktig del av ditt arbete med att skapa trygghet och delaktighet. Din professionalism är viktig för att värna om patientsäkerhet och kvalitet, som är centralt i vårt arbete.
Tillsammans arbetar vi kontinuerligt för att förbättra verksamheten och du har goda möjligheter att vidareutvecklas och engagera dig i frågor som är viktiga för dig.Kvalifikationer
Du är en skicklig tandläkare med svensk legitimation och har kunskaper i svenska som motsvarar svenskt gymnasium eller svenska C1 enligt Europarådets nivåskala. Vidare har du grundläggande datorkunskap och gärna erfarenhet av att arbeta med system som förekommer inom tandvården. Vi erbjuder utbildning i journalsystemet Muntra.
Vi förutsätter att du är trygg i din yrkesroll och att du alltid håller en hög kvalitet i ditt odontologiska arbete. Som person är du engagerad och har lätt för att samarbeta.
Vill du vara med och jobba för självkänsla och livskvalitet? Vi ser fram emot din ansökan!
Heltids- och deltidstjänst erbjuds.
Provanställning 6 månader. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25
E-post: Hanna.milo@outlook.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tandläkare Norrtälje". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Delectus Dental AB
(org.nr 559026-0864) Arbetsplats
Norrtälje tandhälsa Kontakt
Verksamhetschef
Hanna Milo Hanna.milo@outlook.com 0704548951 Jobbnummer
9663857