Tandläkare till Norrlands Tandvård Modern klinik i hjärtat av Luleå
2026-02-23
Norrlands Tandvård växer och söker nu en engagerad och trygg tandläkare som vill bli en del av vårt team i centrala Luleå. Vi är en modern och välutrustad klinik med sex behandlingsrum, digitala arbetsflöden och ett varmt arbetsklimat där både patienter och medarbetare står i fokus.
Om oss
Centralt belägen klinik med ljusa, nyrenoverade lokaler
Sex fullt utrustade behandlingsrum med modern teknik
Ett sammansvetsat team av tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor
Fokus på kvalitet, trygghet och långsiktiga patientrelationer
Vem söker vi?
Du är legitimerad tandläkare och trivs i en miljö där du får arbeta självständigt men också nära kollegor. Du har ett professionellt bemötande, ett genuint intresse för patienterna och en vilja att utvecklas i ditt yrke. Erfarenhet är meriterande, men vi välkomnar även nyexaminerade med rätt inställning.
Vi välkomnar också varmt om du vill ansöka tillsammans med en tandsköterska som du redan arbetar med som ett team.
Vi erbjuder
Trygg anställning med goda villkor
Möjlighet till kompetensutveckling och vidareutbildning
Stöd från erfarna kollegor och ett välfungerande team
En arbetsplats där du får vara med och påverka
En stabil patientstock och varierande arbetsdagar
Plats
Norrlands Tandvård, centrala Luleå
Sista dag att ansöka är 2026-03-25
E-post: info@norrlandstandvard.se
Detta är ett heltidsjobb.

Norrlands tandvård AB
(org.nr 559414-4239)
Varvsgatan 35
)
972 32 LULEÅ
