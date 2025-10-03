Tandläkare till natursköna Hallstavik
Distriktstandvården Sverige AB / Tandläkarjobb / Norrtälje
2025-10-03
eller i hela Sverige
Vi söker nu en tandläkare till vår omtyckta klinik, mitt på torget i Hallstavik. Kliniken är en familjär klinik som är väletablerad där många har börjat som patient som barn och går kvar i vuxen ålder.
Kliniken är precis nyrenoverad och har fem stora fina behandlingsrum.
Vi som arbetar här är 3 tandläkare, 5 tandsköterskor och 2 tandhygienister samt 1 receptionist. Du behöver inte ha lång erfarenhet men skall vara nyfiken och vilja lära dig och kunna jobba periodvis under tempo.
Är du vår framtida kollega?
Vi söker nu en efter en tandläkare som helst har arbetat några år och som vill arbeta heltid. Det är en liten klinik men med stor familjekänsla, högt i tak och öppen kommunikation. Bor man inte i Hallstavik utan tänker pendla så kan vi erbjuda en övernattningslägenhet som ligger ovanför själva kliniken. Publiceringsdatum2025-10-03Dina arbetsuppgifter
På Distriktstandvården är patientklientelet varierat vilket innebär att du utför både enklare och mer avancerade behandlingar. Kompetensen vi har på den här kliniken är bred och vi utför de flesta behandlingar men inte implantatkirurgi så meriterande om du har kompetens inom detta.
Det är många behandlingshem runt om i Hallstavik så vi jobbar mycket med NTV och F-korts patienter.
Vi håller oss uppdaterade med nya material och teknik så är man intresserad och ambitiös finns det mycket utvecklingsutrymme på kliniken.
Anställningsvillkor
Heltid
Tillträde efter överenskommelse.
Lön efter överenskommelse.
Vad vi erbjuder;
• Goda arbets- och lönevillkor
• Sjukvårdsbidrag och friskvårdsbidrag på 5 tkr
• En av marknadens bästa pensionsavsättningar
• Individuell lönesättning och utbildningsplan
• Goda möjligheter att klättra inom företaget
• Ortstillägg
• Årlig bonus
Varmt välkommen med din ansökan senast 3 november.
Urvalsarbete och intervjuer kan ske löpande under ansökningstiden varför vi ber dig att skicka din ansökan snarast möjligt.
Distriktstandvården är en av landets största tandvårdskedjor med 39 kliniker i Stockholm, Göteborg och Uppsala. Vi erbjuder barn och vuxna allmän-, akut- och estetisk tandvård. Vi har en mobil tandvårdsenhet som utför tandvård i hemmet, en narkosverksamhet och två specialistkliniker i Stockholm. Med 300 000 patientbesök om året och över 600 medarbetare har vi en viktig roll i tandvården i Sverige.?Vår ambition är att fortsätta etablera oss i områden där behov av ytterligare tandvårdsaktörer finns,?med visionen att bli det självklara tandvårdsvalet. Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Distriktstandvården Sverige AB
(org.nr 556437-5946), http://www.distriktstandvarden.se Kontakt
Rekryterare
Pernilla Grip Acharius pernilla.acharius@distriktstandvarden.se 072-3893729 Jobbnummer
9539461