Tandläkare till mottagning i centrala Stockholm
Tandläkarjobb
2025-09-08
Vi söker en erfaren tandläkare med svensk legitimation till en mindre mottagning i centrala Stockholm med stor patientstock och stor patienttillströmning.
Vi söker en tandläkare med stor erfarenhet och tar därför även emot ansökning från dig som är pensionerad.
Vi erbjuder anställning eller arrendevillkor.
Arbetet gäller 2-3 dagar i veckan och då främst på kontorstid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-07
E-post: anne.vh.dr@gmail.com
Detta är ett deltidsjobb.
