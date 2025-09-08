Tandläkare till mottagning i centrala Stockholm

Xlntdent AB / Tandläkarjobb / Stockholm
2025-09-08


Visa alla tandläkarjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Xlntdent AB i Stockholm

Vi söker en erfaren tandläkare med svensk legitimation till en mindre mottagning i centrala Stockholm med stor patientstock och stor patienttillströmning.
Vi söker en tandläkare med stor erfarenhet och tar därför även emot ansökning från dig som är pensionerad.
Vi erbjuder anställning eller arrendevillkor.
Arbetet gäller 2-3 dagar i veckan och då främst på kontorstid.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-07
E-post: anne.vh.dr@gmail.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Xlntdent AB (org.nr 556547-5331)

Jobbnummer
9496181

Prenumerera på jobb från Xlntdent AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Xlntdent AB: