Tandläkare till modern klinik på Östermalm, Stockholm
2025-10-14
SDM Dental Center expanderar i Stockholm och öppnar ny klinik på Östermalm. Vi söker en tandläkare till en modern, digital miljö med goda utvecklingsmöjligheter, konkurrenskraftig provision och stark teamkänsla.
SDM Dental Center är en växande tandvårdskedja med moderna kliniker i Östergötland, Jönköpings län och Stockholms län.
Vi erbjuder allmän och estetisk tandvård samt implantatbehandlingar.
Vi deltar aktivt i utbildning och fortbildning för att ligga i framkant inom modern tandvård.
Vår verksamhet växer kontinuerligt, och vi ser fram emot att välkomna nya kollegor till vårt team i Stockholm.
Nu söker vi en tandläkare som vill bli en del av vårt engagerade och prestigelösa team i Stockholm.
Hos oss arbetar du i en modern och framåtlutad klinikmiljö där patientens trygghet, kvalitet och omtanke alltid står i centrum.
Vi erbjuder både heltid och deltid, med möjlighet att påverka ditt eget arbetssätt och ansvar.
• Kliniskt arbete inom allmän vuxentandvård (undersökning, diagnos, terapiplanering)
• Protetik, endodonti, kirurgi/implantat - beroende på din profil och erfarenhet
• Estetiska behandlingar enligt evidens och patientsäkerhet
• Journaldokumentation och samarbete i team med tandsköterska/hygienist
• Delta i gemensamma klinikuppgifter för att säkerställa ett bra patientflöde
• Professionellt patientbemötande, både i mottagningen och via telefon, med fokus på trygghet, service och tydlig information
Vi erbjuder
• Konkurrenskraftig ersättningsmodell
• Ett motiverat och professionellt team
• En modern och digital klinikmiljö
• Flexibla arbetstider för god balans mellan arbete och fritid
• Fortbildning och handledning för att utvecklas
• Möjlighet till karriärutveckling inom en växande tandvårdskedja
• Inflytande och ansvar i en verksamhet i stark tillväxtKvalifikationer
• Legitimerad tandläkare (Sverige)
• Erfarenhet från kliniskt arbete är meriterande men inte ett krav
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift; engelska är meriterande
• Du är noggrann, serviceinriktad och trivs i teamarbeteSå ansöker du
Skicka ditt CV och personliga brev till: sdm-center@hotmail.com
Berätta kort om din kliniska profil och vad du vill utvecklas inom.
Urval sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Tveka inte - skicka in din ansökan redan idag!
Läs mer om oss: www.dermamedicalcenter.se
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: sdm-center@hotmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tdl Stockholm". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Swedish Derma Medical Center AB
(org.nr 559237-3079), https://www.dermamedicalcenter.se/
Vallhallavägen 135 (visa karta
)
115 31 STOCKHOLM Arbetsplats
SDM Dental Center Jobbnummer
9556988