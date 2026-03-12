Tandläkare till modern klinik i Stockholm
2026-03-12
Haga Tandläkeri är en modern och personlig tandläkarklinik mitt i hjärtat av Hagastaden i Stockholm. Vår ljusa och fräscha klinik är fullt digitaliserad och utrustad med panoramaröntgen, intraoral scanner samt det molnbaserade journalsystemet Frenda. Vi arbetar enbart med vuxentandvård.
Vi arbetar dagligen med Invisalign, porslinsfasader och kompositfasader och hjälper våra patienter att förvandla sina leenden. Estetisk tandvård är en självklar och viktig del av vår identitet - vi brinner för att skapa naturligt vackra resultat som känns harmoniska och personliga för varje individ.
Utöver våra estetiska behandlingar erbjuder vi ett brett och genomtänkt utbud av vuxentandvård - från allmäntandvård och tandreglering till tandblekning, ICON-behandling och komposituppbyggnader, liksom mer avancerade estetiska helhetsförvandlingar. Detta gör att vi kan möta våra patienter oavsett om det handlar om funktion, form eller estetik.
Vårt mål är att ge varje patient en tandvårdsupplevelse som känns modern, personlig och omsorgsfull. Vi lägger stor vikt vid ett varmt bemötande, tydlig kommunikation och att lyssna på varje individs behov - så att varje behandling känns trygg och resulterar i ett leende patienten verkligen kan känna sig stolt över.
Vi söker
Dig som är legitimerad tandläkare i Sverige och har minst 1 års erfarenhet av yrket.
Vi värdesätter särskilt om du har erfarenhet eller ett starkt intresse för estetisk tandvård, exempelvis skalfasader i porslin eller invisalign, då detta är ett av våra absoluta expertområden.
Du är:
Professionell, noggrann och trygg i din yrkesroll
Lösningsorienterad, flexibel och prestigelös
Lyhörd och varm i mötet med patienter
Självständig med mycket god kommunikationsförmåga
En positiv person som trivs med att arbeta både individuellt och tillsammans i team
Vi söker en tandläkare som, precis som vi, brinner för att hjälpa patienter att trivas med sina tänder och sitt leende.
Vi erbjuder
En modern, digital och inspirerande arbetsmiljö
En arbetsplats med gedigen erfarenhet inom estetiska behandlingar, där du får möjlighet att utveckla din kompetens inom estetisk tandvård.
Fast + provisionsbaserad lön
Individuell utbildningsplan
Generöst friskvårdsbidrag och massage
Trevliga, engagerade och kompetenta kollegor
Här får du möjlighet att utvecklas och växa - både professionellt och personligt - i ett team som värdesätter kvalitet, estetik och ett professionellt, varmt bemötande.
Är du den vi söker?
Skicka in din ansökan redan idag! Urval och intervjuer sker löpande.
Vi ser fram emot att höra från dig!
