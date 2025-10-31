Tandläkare till Luxadent - ny toppmodern klinik i centrala Ystad
Odonti AB / Tandläkarjobb / Ystad Visa alla tandläkarjobb i Ystad
2025-10-31
, Tomelilla
, Skurup
, Sjöbo
, Simrishamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Odonti AB i Ystad
, Tomelilla
, Simrishamn
, Trelleborg
, Lund
eller i hela Sverige
Luxadent fortsätter växa! Nu öppnar vi en helt ny klinik mitt på gågatan i Ystad och söker en erfaren och ambitiös tandläkare som vill utvecklas tillsammans med oss. Vi erbjuder dig en plats där klinisk excellens, kollegial värme och framtidsmöjligheter går hand i hand. Varmt välkommen med din ansökan. Intervjuer och urval sker löpande så vänta inte med din ansökan. Sista ansökningsdatumet är 2025-10-03.
Det här får du hos oss En unik chans att vara med från starten i en ny, toppmodern klinik
En kultur där idéer, initiativ och människan står i centrum
Arbete med fokus på kirurgi, protetik, bettrehabilitering och estetisk tandvård
Hands-on utbildning inom implantat och avancerad kirurgi - lär dig direkt på plats
Möjlighet till karriärvägar som klinikchef, delägarskap eller specialistutveckling
Arbeta i ett team med Sveriges mest erfarna Invisalign-tandläkare som mentor
Nära samarbete med vårt eget labb - för högsta möjliga kvalitet i dina behandlingar
Vem söker vi?
Du som söker är:
Leg. tandläkare med minst 2 års erfarenhet
Obehindrat i svenska och engelska
Har erfarenhet av kirurgiska ingrepp
En social, skicklig person som bygger goda relationer med både patienter och kollegor
Meriterande om du även har:
Arbetat med implantat och större protetik
Entreprenöriell ådra och vilja att påverka och utveckla
Flerspråkighet eller lokal förankring i Skåne/Ystad
Om tjänsten Tillsvidareanställning, heltid (80-100%)
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse
Arbetstider: Skift (07:00-14:00 / 13:00-20:00) + var 3:e lördag
Plats: Luxadent Ystad, centralt belägen på gågatan
Förmåner och villkor Konkurrenskraftig, individanpassad lön med både fast och rörlig del
Tjänstepension
Sjuk- och olycksfallsförsäkring
Friskvårdsbidrag: 2000 kr/år
25 semesterdagar med flexibel uttagning
Tillgång till modern utrustning: OPG, 3D-printers, digital skanner, eget labb
Arbetar i journalsystemet Muntra
Om Luxadent
Luxadent är en boutique-kedja inom privat tandvård. Grundad och driven av passionerade tandläkare. Vi erbjuder ett alternativ till de stora kedjorna: högkvalitativ vård, personligt bemötande och en arbetsmiljö där varje röst räknas. Våra medarbetare stannar för att de trivs, utvecklas och känner stolthet i sitt yrke.
Vår nya klinik i Ystad öppnar september 2025 och är designad från grunden med både funktion samt estetik i fokus. Det är här du kommer in. Kliniken har 3 behandlingsrum och består av 5 anställda, varav 2 tandläkare, två tandsköterskor och en tandhygienist.
Låter detta som något för dig?
Ansök med eller utan CV via Odonti
I denna rekryteringsprocess samarbetar Luxadent med Odonti, Sveriges ledande rekryterings- och konsultföretaget inom tandvård. Odonti hanterar de inledande intervjuerna och urvalet.
Detta är en direktrekrytering. Det innebär att du blir anställd direkt av arbetsgivaren (Luxadent). Alla intresseanmälningar och ansökningar måste ske via Odonti.se för en professionell, rättvis och diskrimineringsfri hantering. Vänligen undvik direktkontakt med arbetsgivaren!
Samtliga frågor gällande tjänsten hänvisas till Odonti och ansvariga rekryterare för tjänsten. Kom ihåg att intervjuer sker löpande och tjänsten kan bli tillsatt innan sista ansökningsdatumet, så visa gärna ditt intresse idag!
Kontaktuppgifter till ansvariga rekryterare:
Jashar Samadi - Rekryteringskonsult jashar@odonti.se
+46709 220 250
Om OdontiOdonti är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag inom dentalbranschen, grundat av leg. tandvårdspersonal, för alla yrkesverksamma inom branschen.
Gör som över 11.000 talanger inom tandvård och Connecta med oss på Odonti.se för att skapa din personliga profil. Bevaka ditt nästa drömjobb inom dentalbranschen och få jobbtips före alla andra. Vi känner den du söker!
• Din profil hanteras i enlighet med GDPR, är osynlig och delas inte med andra. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Odonti AB
(org.nr 559040-1096), https://odonti.se Arbetsplats
Odonti Kontakt
Jashar Samadi hej@odonti.se +46 709 220 250 Jobbnummer
9584110