Tandläkare till Ludvika - framtida verksamhetschef och delägare
Praktikertjänst AB / Tandläkarjobb / Ludvika Visa alla tandläkarjobb i Ludvika
2026-04-15
, Smedjebacken
, Ljusnarsberg
, Fagersta
, Säter
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Praktikertjänst AB i Ludvika
, Fagersta
, Borlänge
, Norberg
, Hedemora
eller i hela Sverige
Är du en engagerad allmäntandläkare som söker nya möjligheter? Är det viktigt för dig att ge patienterna högkvalitativ tandvård och ett bra bemötande samtidigt som du omges av lika engagerade kollegor? Ser du en framtid där du driver din egen verksamhet? Då ska du söka denna tjänst och få chansen att bli en del av en välmeriterad verksamhet inom Praktikertjänst i Ludvika och börja investera i din framtid redan nu.
Om verksamheten
Tandbolaget är en väletablerad, 7-rums klinik i mycket fina lokaler. Här arbetar tre tandläkare, sex tandsköterskor, tre tandhygienister och en klinikkoordinator. All utrustning är uppdaterad och digital så det är lättarbetat och modernt. Vi har en familjär stämning som skapar trivsel för såväl medarbetare som för patienter. Vi erbjuder våra patienter högkvalitativ tandvård och bemöter alla personligt och professionellt och skapar på så sätt trygghet och bygger långvariga patientrelationer.
Vi arbetar enligt sologroup, vilket innebär att vi är uppdelade i två team som går i skift, 7-13 och 13-19, på fredagar arbetar vi alla 7-14. Denna struktur ger hög tillgänglighet för patienterna, en jämnare arbetsbelastning för alla medarbetare och större flexibilitet i vardagen.
Vi erbjuder dig.
En trygg anställning och möjlighet att ta över och driva verksamheten på sikt
En bra arbetsmiljö med engagerade kollegor
Flexibilitet och Delaktighet
Möjlighet till kompetensutveckling och specialisering
Fina förmåner

Kvalifikationer
Legitimerad tandläkare (både erfarna och nyexaminerade)
Du behärskar svenska och engelska väl i både tal och skrift.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är allmäntandläkare och som brinner för högkvalitativ tandvård. Du är driven, engagerad och sätter alltid patienten i fokus. Ser det som en självklarhet att kombinera kvalitativ tandvård med ett bra bemötande. Du är ödmjuk, social och har en naturlig förmåga att skapa goda relationer med både patienter och kollegor. Trivs i en roll där du kontinuerligt får möjlighet att utvecklas, påverka och komma med egna idéer och förslag till utveckling. Du ser positivt på en framtid som egenföretagare och möjligheten att gå in och ta över och driva kliniken.
Att bo och leva i Ludvika
Ludvika erbjuder en hög livskvalitet, nära vacker natur med sjön Väsman, skogar och friluftsliv runt hörnet. Här finns ett starkt näringsliv och många jobbmöjligheter för eventuellt medflyttande familj, samt ett rikt föreningsliv med aktiviteter för både barn och vuxna. En trygg och välkomnande plats där det är lätt att trivas och skapa ett gott liv för hela familjen.Så ansöker du
Om du har frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare, Sandra Berggren: sandra.berggren.1@ptj.se
eller 010-128 38 81
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-07
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Praktikertjänst AB
(org.nr 556077-2419), https://www.praktikertjanst.se/
Fredsgatan 17 (visa karta
)
771 32 LUDVIKA
Tandvård, Dalarnas län, Tandbolaget Jobbnummer
9856114