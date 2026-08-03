Tandläkare till Ludvika - forma din framtida karriär
Praktikertjänst Aktiebolag / Tandläkarjobb / Ludvika Visa alla tandläkarjobb i Ludvika
2026-08-03
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Vill du arbeta i en modern, väletablerad klinik där du får möjlighet att växa – oavsett var du befinner dig i din karriär? Nu söker vi en tandläkare till Tandbolaget i Ludvika, en del av Praktikertjänst. Hos oss blir du en del av ett engagerat team med fokus på kvalitet, patientrelationer och långsiktig utveckling – både för verksamheten och för dig som medarbetare.
Hos oss får du
Hos oss får du en trygg anställning i en väletablerad och modern klinik där arbetsmiljön präglas av samarbete, engagemang och hög kompetens. Vi erbjuder en familjär kultur där alla bidrar och där du ges möjlighet att påverka din arbetssituation. Du får kontinuerlig kompetensutveckling, tillgång till kurser och möjlighet att vidareutvecklas inom ditt yrkesområde, tillsammans med attraktiva förmåner.
För dig som är nyexaminerad
Vi välkomnar dig som är i början av din karriär och vill utvecklas i en trygg miljö:
Stöd av erfarna och engagerade handledare
En strukturerad introduktion i yrket
Goda möjligheter till utbildning och kurser
En tydlig utvecklingsresa i din yrkesroll
För dig som är erfaren tandläkare
Här finns goda möjligheter att ta nästa steg i din karriär:
Vidareutveckla din kliniska kompetens
Påverka arbetssätt och utvecklingen av verksamheten
Få en mer aktiv roll i teamet och klinikens fortsatta framgång
Framtida möjligheter
För dig som vill mer finns en spännande resa framåt:
Möjlighet att ta en ledande roll på kliniken
För rätt person finns möjlighet att på sikt ta över och driva verksamheten
Om kliniken
Tandbolaget är en modern och väletablerad 7-rumsklinik i fina lokaler i Ludvika. Här arbetar tre tandläkare, sex tandsköterskor, tre tandhygienister och en klinikkoordinator. Kliniken är fullt digitaliserad med uppdaterad utrustning, vilket skapar ett effektivt och smidigt arbetssätt. Vi arbetar enligt sologroup-modellen med två team som alternerar mellan passen 7–13 och 13–19, och på fredagar arbetar hela teamet 7–14. Detta ger god tillgänglighet för våra patienter, en balanserad arbetsbelastning och flexibilitet i vardagen. Vår kultur präglas av ett personligt bemötande, hög kvalitet och långsiktiga relationer med våra patienter.
Vi söker dig som
Vi söker dig som är legitimerad tandläkare, oavsett om du är nyexaminerad eller har längre erfarenhet i yrket. Du behärskar svenska och engelska väl i både tal och skrift. Som person är du engagerad, ansvarstagande och har ett starkt fokus på kvalitet och patientsäkerhet. Du har ett gott bemötande, är social och trivs med att samarbeta i team. Du motiveras av att utvecklas i din roll, bidra med idéer och vara med och påverka verksamheten framåt.
Att leva i Ludvika
Ludvika är en plats där det är enkelt att få livspusslet att gå ihop. Här bor du med närhet till både natur och stadens bekvämligheter. Runt hörnet finns sjön Väsman, skogar och fina möjligheter till friluftsliv året om – perfekt för dig som uppskattar ett aktivt liv utanför jobbet. Samtidigt finns ett levande lokalsamhälle med service, restauranger och ett rikt föreningsliv.
För dig som flyttar hit finns goda möjligheter även för medflyttande att hitta arbete, tack vare ett starkt lokalt näringsliv och närhet till större arbetsmarknadsregioner. Boendekostnaderna är dessutom mer fördelaktiga än i storstäderna, vilket ger utrymme för en hög livskvalitet.
Ludvika är en trygg och välkomnande plats där det är lätt att trivas, rota sig och skapa ett långsiktigt och hållbart liv – både för dig själv och din familj.Publiceringsdatum2026-08-03Så ansöker du
Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare:
Sandra Berggren
📧 sandra.berggren.1@ptj.se
📞 010-128 38 81
Urval och intervjuer sker löpande – tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst Aktiebolag
(org.nr 556077-2419), https://www.praktikertjanst.se/
Fredsgatan 17 (visa karta
)
771 32 LUDVIKA Arbetsplats
Tandvård, Dalarnas län, Tandbolaget Kontakt
Sandra Berggren sandra.berggren.1@ptj.se 0736624012 Jobbnummer
10019497