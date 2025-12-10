Tandläkare till Ljustadalens Tandvård, Sundsvall
2025-12-10
Vår klinik växer och vi behöver bli fler! Är du erfaren tandläkare som funderar på att byta stad eller arbetsmiljö? Eller är du nyutexaminerad och vill starta din karriär på en klinik i framkant?
Sundsvall som stad erbjuder ett rikt natur- och friluftsliv nära stadskärnan. En kustnära stad med möjlighet att paddla i den fina skärgården, åka längdskidor på högklassiga skidspår, cykla i naturskön miljö och närhet till fjällvärlden och mycket mer.
Vi öppnade en ny tandläkarklinik i Sundsvall i november. Vi håller till i helt nyrenoverade lokaler med toppmodern utrustning, bara ett stenkast från Birsta handelsområde. Lokalen ligger i markplan, direkt anslutning till parkeringen utanför. Behandlingsrummen har ett fantastiskt ljusinsläpp och kliniken har en lugn och familjär känsla med tillgänglighet för alla.
Trivsel hos våra medarbetare är av stor vikt och vi erbjuder dig en förmånlig och trygg anställning.
Hos oss får du t.ex. friskvårdstid under arbetstid varje vecka, 5000kr i friskvårdsbidrag, extra pensionsavsättning, 31 semesterdagar, möjlighet till bonus och en arbetsplats där trivsel, arbetsglädje och utveckling är prioriterad.
Vi söker dig som:
Har svensk tandläkarlegitimation
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Har god datorvana.
Är trygg, noggrann och engagerad. Arbetar strukturerat och systematiskt.
Trivs med att jobba i team och vill vidareutvecklas i din yrkesroll samt bidra till att vidareutveckla andra på arbetsplatsen.
Har ett gott bemötande med ett patientfokuserat arbetssätt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Bedriver allmäntandvård av hög kvalitet
Arbeta i team tillsammans med tandhygienist och tandsköterskor
Delta i planering, förbättringsarbete och utveckling på arbetsplatsen
Sedvanligt administrativt arbete.
Om du har frågor eller vill veta mer om tjänsten, tveka inte att kontakta oss.
Kolla även in vår facebook och instagram så får du en liten inblick i vår klinik. Facebook: Ljustadalens tandvård. Instagram: ljustadalens.tandvardSå ansöker du
Skicka din ansökan med personligt brev och CV till frida.wahlgren@ljustadalenstandvard.se
Urval och intervjuer sker löpande. Sök nu!
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
