Tandläkare till Kungsfors Tandvård - Dentalum
Dentalum Operations AB (publ) / Tandläkarjobb / Mark Visa alla tandläkarjobb i Mark
2026-07-13
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Det här är inte bara en ny tjänst.
Det här är början på något nytt
På Kungsfors Tandvård i Skene får du inte bara ett nytt jobb – du blir en del av ett varmt, familjärt team där vi hjälper varandra, utvecklas tillsammans och alltid sätter patienten först.
Kliniken är en etablerad pärla i Västsverige och en del av Dentalum – en tandvårdskoncern i stark utveckling där kvalitet, kultur och människor alltid står i centrum.
Nu söker vi en bred allmäntandläkare som vill fortsätta utvecklas kliniskt och vara med på vår spännande resa.
Vi söker dig som:
• Är legitimerad tandläkare med passion för bred allmäntandvård • Har ett genuint engagemang för kvalitet och ett varmt patientbemötande • Trivs med att samarbeta och uppskattar ett nära team där man stöttar varandra • Vill arbeta långsiktigt på en klinik där du får växa – både professionellt och som människa
Hos oss får du:
• Arbeta tillsammans med erfarna tandläkarkollegor och käkkirurg som gärna delar med sig av sin kunskap • Möjlighet att utvecklas inom avancerad allmäntandvård och behandla ett brett spektrum av patienter • Tillgång till Dentalum Academy med utbildningar, nätverk och utvecklingsprogram • Trygga förutsättningar i en stabil, välfungerande klinik med lojala patienter och ett högt kvalitetsfokus • En varm och familjär arbetsplats där arbetsglädje, omtanke och lagkänsla genomsyrar vardagen
Det här är Dentalum 2.0.
Vi bygger inte bara fler kliniker.
Vi bygger en organisation där människor utvecklas, där kunskap delas och där varje medarbetare får möjlighet att nå sin fulla potential.
Resan i Skene har redan börjat.
Nu hoppas vi att du vill vara med.
Sök redan idag – eller hör av dig så berättar vi gärna mer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8057299-2098330". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dentalum Operations AB (publ)
(org.nr 559136-4046), https://karriar.dentalum.com
Industrigatan 2 (visa karta
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511 62 SKENE Arbetsplats
Dentalum Jobbnummer
10000964