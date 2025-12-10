Tandläkare till kliniken i Torsby och Sysslebäck
2025-12-10
Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig.
Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik.
Folktandvården Värmland är en del av Region Värmland. Vi driver allmäntandvårdskliniker i alla värmländska kommuner - från Sysslebäck i norr till Säffle i sydväst. Dessutom finns specialistkliniker i Karlstad och Arvika som behandlar patienter på remiss.
Vårt uppdrag är att stödja en god tandhälsoutveckling hos hela Värmlands befolkning samt en tandvård av hög kvalitet till alla patienter.
Din arbetsplats
Vi är en medelstor klinik bestående av två enheter som befinner sig i Torsby respektive Sysslebäck. Här får du möjligheten att på riktigt njuta av naturen och samtidigt vara nära stora staden - med direkta flyg från Torsby flygplats till Arlanda, Stockholm två gånger om dagen!
Vi har patienter i alla åldersgrupper med varierande behandlingsbehov vilket skapar goda förutsättningar för en snabb utveckling i yrket. Vi är totalt 21 medarbetare som behandlar cirka 5 200 vuxna och 2 000 barn och unga (totalt på båda enheterna). Det är ytterst viktigt för oss att lyckas skapa en miljö som är lugn och positiv både för patienter och medarbetare. Här stöttar vi och hjälper varandra och bemöter våra patienter på ett gott och professionellt sätt.
Du som tandläkare kan utvecklas både som person och i din yrkesroll. Vi strävar ständigt efter förändring till det bättre och ser gärna att alla engagerar sig i processen. Hos oss får du ett omväxlande och stimulerande arbete som i huvudsak består av arbetsuppgifterna som är varierande inom både vuxen- och barntandvård.
Det är viktigt för oss att våra patienter känner sig nöjda efter ett besök och därför lägger vi stor vikt vid service och bemötande. Är du i början av din karriär får du bra stöd från dina nya kollegor. Här i Torsby har vi nisch-tandläkare inom områden kirurgi, endodonti, sömnapné skenor och behandling av patienter med tandvårds fobi.
Dessutom ger vi dig en bra start på din nya karriär eftersom du kommer att få gå Folktandvårdens gedigna introduktionsprogram där man blandar teori med praktiskt arbete.
Arbetsuppgifter
Vi söker dig som inom din profession som tandläkare gärna arbetar med teamtandvård och behandlar egna patienter, såväl barn som vuxna. Du kommer arbeta med arbetsfördelade undersökningar tillsammans med tandhygienist samt sköterska och vid intresse finns även möjlighet till en utökad arbetsfördelning.
Hos oss finns goda möjligheter att arbeta varierat inom hela tandläkarens kompetensområde, allt från lagningar och enklare tandreglering till större protetik och kirurgi. Skulle du vilja nischa dig inom ett speciellt område och agera lokal remissinstans så är det också något vi inom Folktandvården Värmland ser positivt på.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är utbildad tandläkare. Du ska vara en flexibel och kvalitetsmedveten medarbetare med god samarbetsförmåga. Det innebär att du trivs med att arbeta i team, anpassar dig snabbt till förändringar och har ett starkt fokus på att leverera arbete med hög kvalitet. Om företaget
Folktandvården Värmland är en del av Region Värmland och har 17 allmäntandvårdskliniker, fördelat på 24 olika enheter - från Sysslebäck i norr till Säffle i sydväst. Dessutom finns kliniker inom alla specialistområden som behandlar patienter på remiss. Vi är en framåtsträvande organisation med kvalitet och kompetens i fokus. Hos oss arbetar ungefär 560 personer som tillsammans har en lång och bred erfarenhet av att jobba för en friskare tand- och munhälsa.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan.
Läs mer om att https://regionvarmland.se/tandvard/jobba-hos-oss
och följ oss gärna på sociala medier.Övrig information
