Tandläkare till Karlshamn - Östra Piren Tandvård
2026-01-11
Som tandläkare hos oss får du arbeta med både utmanande och varierande fall - i en lugn och trivsam arbetsmiljö med inspirerande havsutsikt. Här kan du utveckla dina kliniska färdigheter samtidigt som du och dina patienter får en harmonisk upplevelse.
Vi erbjuder
Vi hjälper till med boende i Kristianstad och Karlshamn
Fast lön, med möjlighet till provision
Flexibla arbetstider med rullande schema
Stora utvecklingsmöjligheter inom implantat, digital tandvård (Smilecloud) och estetisk tandvård
Årlig vidareutbildning
Tjänstepension, friskvårdsbidrag och 25 dagars semester
Ett lyhört och familjärt arbetsklimat där vi är öppna för dina önskemål och idéer
Om dig
Du är en ödmjuk person som kan skapa en varm och omsorgsfull miljö för både patienter och kollegor.
Du är kommunikativ och kan hålla dig lugn även i stressiga situationer.
Du har ett stort engagemang för att utvecklas inom odontologi, särskilt inom implantat, estetisk tandvård och digital teknik.
Du erbjuds ett stödjande arbetsklimat med mentorskap och handledning.
Arbetsuppgifterna innefattar sedvanliga arbetsuppgifter för tandläkare.
Kvalifikationer

Krav
Svensk yrkeslegitimation som tandläkare (utfärdad av Socialstyrelsen) Obehindrat svenska i tal och skrift Minst 2 års klinisk erfarenhet som tandläkare i Sverige
Meriterande
Mer än 2 års erfarenhet som tandläkare Har erfarenhet av journalssystemet Muntra Bosatt inom max 45 minuters pendlingsavstånd till arbetsplatsen
Om arbetsgivaren
Nyetablerad klinik (dotterklinik finns även i Kristianstad).
Belägen på en pir med panoramautsikt över havet
Fullt digitaliserad med den senaste tekniken
Toppmoderna tandläkarstolar
2 behandlingsrum
Team: 1 tandläkare och 1 tandsköterska
Kliniken erbjuder behandlingar inom allmän och avancerad tandvård för vuxna patienter, inklusive implantat, kirurgi, estetisk tandvård (skalfasader) och digital teknik
Journalsystem: Muntra
OPG och digital scanner m.m. finns
Bra att veta
Ort: Karlshamn
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: 50-100 %
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse
Lönemodell: Fast lön, möjlighet till provision
Din ansökan - Med eller utan CV
I denna rekryteringen samarbetar Östra Piren Tandvård med Odonti.se.
Sök med eller utan CV på www.odonti.se,
senast 2025-12-19.
Detta är en direktrekrytering. Det innebär att Odonti sköter rekryteringsprocessen och Östra Piren Tandvård kommer att vara din arbetsgivare.
!! Direktkontakt med arbetsgivaren får ej ske. Samtliga kandidater hanteras av Odonti för en professionell, rättvis och diskrimineringsfri rekryteringsprocess.
Vid frågor och mer info om tjänsten vänligen kontakta ansvarig rekryterare på Odonti Publiceringsdatum2026-01-11Kontaktuppgifter för detta jobb
Jashar Samadi - Ansvarig rekryterare jashar@odonti.se
0709 220 250
Om Odonti
Odonti är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag inom tandvård, grundat år 2010 av leg. tandvårdspersonal.
Gör som över 11.000 tandvårdspersonal, connectat med oss på 10 sekunder via Odonti.se. Vi bevakar och tipsar dig om ditt framtida drömjobb inom dentalbranschen.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30
