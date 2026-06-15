Tandläkare till Impress i Stockholm (Östermalm & Täby)
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2026-06-15
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Vill du arbeta i en modern och växande organisation med tydligt fokus på framtidens tandreglering?
Impress befinner sig i en stark expansionsfas i Sverige och söker nu tandläkare till sina kliniker i Stockholm. Här får du möjlighet att arbeta i en internationell miljö, med den senaste tekniken och ett tydligt fokus på ortodonti och aligner-behandlingar.
Om rollen
Som tandläkare hos Impress arbetar du primärt med tandreglering, med fokus på aligners och Invisalign-behandlingar. Rollen innebär ett konsultativt arbetssätt där patientkommunikation, pedagogik och behandlingsplanering står i centrum.
Du blir en del av ett team där samarbete och patientupplevelse är avgörande, och där du förväntas bidra till en positiv och professionell klinikmiljö.
Exempel på arbetsuppgifter:
Konsultationer och behandlingsplanering
Genomföra ortodontiska behandlingar (aligners/Invisalign)
Följa upp behandlingar och säkerställa hög patientnöjdhet
Arbeta nära kollegor i teamet kring patientflöde och kvalitet
Fokus ligger på ortodonti – traditionella behandlingar såsom kirurgi, implantat eller avancerade ingrepp ingår inte i rollen.
Vi söker dig som
✅ Har svensk tandläkarlegitimation
✅ Har minst 1 års klinisk erfarenhet i Sverige
✅ Kan svenska obehindrat i tal och skrift (minst nivå C1).
Som person är du:
Trygg i din yrkesroll och i mötet med patienter
Relationsskapande och kommunikativ
Stresstålig och strukturerad
Du trivs i en föränderlig miljö och är öppen för nya arbetssätt.
Vad du får hos Impress
Möjlighet att arbeta i en internationell och snabbväxande organisation
Invisalign-utbildning och kompetensutveckling
En arbetsplats där du är med och bygger upp och utvecklar verksamheten
Starkt nätverk av tandläkare globalt
Du blir en del av en organisation där ambitionen är tydlig – att växa, ta marknadsandelar och bli en ledande aktör inom tandreglering i Sverige.
Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidare (med provanställning)
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse (gärna snarast)
Arbetstider: Vardagar + viss kväll samt en lördag/månad
Lön: ca 38 000 – 60 000 kr/mån + bonus
Semester: 25 dagarPubliceringsdatum2026-06-15Övrig information
Impress är ett internationellt healthtech/dentalföretag, och är i en utvecklingsfas i Sverige, vilket innebär att du som börjar nu får vara med på en spännande resa. Samtidigt kräver det att du är flexibel och trivs i en miljö där strukturer och arbetssätt fortsatt sätts.
Vill du arbeta i en verksamhet som är under utveckling och där du får möjlighet att påverka från början? Nu söker vi två tandläkare till Impress kliniker på Östermalm och i Täby.
Här får du arbeta med tydligt fokus på tandreglering i en organisation som genomgår en omstrukturering och satsar framåt. Rollen passar dig som trivs i en föränderlig miljö och vill vara med och bidra till något unikt som växer.
🚀 Ta ditt nästa steg i karriären✅ Ansök, med eller utan CV idag!
I denna rekryteringen samarbetar arbetsgivaren med Odonti.se som sköter hela rekryteringsprocessen.
Du kan ansöka enkelt direkt via mobilen – med eller utan CV på www.odonti.se
För att säkerställa en professionell, rättvis och strukturerad rekryteringsprocess sker ansökan och all kommunikation kring tjänsten via Odonti.
Har du frågor några frågor är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare på Odonti👇🏼
Ansvarig rekryterare och kontaktperson
Jash Sam 📧 hej@odonti.se
📞 0709 220 250
Om Odonti
Odonti är ett rekryterings- och bemanningsföretag inom dentalbranschen. Vi rekryterar till fasta tjänster, och hyr ut konsulter till tidsbegränsade uppdrag, helt utifrån konsulternas tillgänglighet och önskemål.
Över 10.000 yrkesverksamma inom tandvården i Sverige har connectat med oss och finns i vår kandidatdatabas och nätverk. Connecta gärna med oss på Odonti.se
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Känner du den vi söker? Tipsa oss om rätt person. Leder ditt tips till en anställning får du ett presentkort värt 1000 kr 🎉🎉 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7694286-2052978". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Odonti AB
(org.nr 559040-1096), https://jobb.odonti.se
111 52 STOCKHOLM Arbetsplats
Odonti Jobbnummer
9963730