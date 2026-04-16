Tandläkare till Huddinge Tandvård Rådsvägen
Happy Teeth AB / Tandläkarjobb / Stockholm
2026-04-16
Vill du arbeta på en av stockholms bästa arbetsplatser?
Nu söker vi en ambitiös tandläkare med svensk tandläkarlegitimation till vårt mycket trevliga och mysiga klinik belägen i centrala delen av Huddinge. Du ska ha jobbat i ett par år och känna dig varm i kläderna redo för nästa uppdrag och att fortsätta utvecklas.
På kliniken arbetar tre team som delar på det mesta. Vi är ett glatt gäng som värnar om god arbetsmiljö och ser till att ha roligt på jobbet. Vi har väldigt gott rykte och mycket nöjda patienter. Något som vi är stolta över! Dock arbetar vi hårt för att fortsätta utvecklas.
Du delar våra värderingar om hög kvalitet och god service. Du är positiv, har en god samarbetsförmåga och ett gott bemötande. Krav på utmärkta kunskaper i svenska både i tal och i skrift.
Hos oss lägger vi stor vikt vid att kunna erbjuda god service, kvalitativ och hållbar tandvård samt att följa riktlinjer och rutiner som åläggs oss av olika myndigheter. Du ska kunna arbeta i enlighet med de krav som ställs på tandläkare vad gäller god vård och journalföring. Du ska ha ambitionen att utvecklas och ta del av kvalitetsarbete på kliniken.
Vi är mycket måna om att ha ett gott arbetsklimat och därför är det viktigt att du som person är flexibel och samarbetsvillig och kan fungera i mindre grupper.
Tjänsten är på 80-100% beroende på önskemål osv. Individuell lönesättning. Fast lön. Tillsvidareanställning. Provanställning kan komma att tillämpas. Annan lönemodell kan diskuteras. Goda möjligheter för rätt person.
Vi erbjuder en attraktiv tjänstepension och ett generöst friskvårdsbidrag. Att gå årliga kurser och utvecklas är en central del av vår verksamhet.
Vi erbjuder även gratis parkering intill arbetsplatsen.
Vi ser gärna att all initial kommunikation sker via e-post och ser fram emot din ansökan.
Vi avböjer vänligen men bestämt all direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra försäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-16
E-post: jobb@huddingetandvard.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Happy Teeth AB
(org.nr 559019-6480) Arbetsplats
Huddinge Tandvård Jobbnummer
