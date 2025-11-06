Tandläkare till gruppraktik i Sundsvall

Praktikertjänst AB / Tandläkarjobb / Sundsvall
2025-11-06


Visa alla tandläkarjobb i Sundsvall, Timrå, Mark, Härnösand, Nordanstig eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Praktikertjänst AB i Sundsvall, Kramfors, Hudiksvall, Söderhamn, Bollnäs eller i hela Sverige

Information om arbetsplatsen
Kliniken ligger i centrala Sundsvall och drivs av tre tandläkare inom Praktikertjänst AB där alla har sina egna mottagningar och arbetsteam.

På kliniken behandlas både vuxen- och barnpatienter inom alla odontologiska områden. Kliniken är modern och utrustad med bland annat intraoral scanner och panoramaröntgen.



Publiceringsdatum
2025-11-06

Dina arbetsuppgifter
Du kommer arbeta kliniskt med både barn- och vuxenpatienter inom alla odontologiska områden.



Kvalifikationer
Legitimerad tandläkare, gärna med några års erfarenhet men vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.



Dina personliga egenskaper
Du är en ödmjuk, prestigelös person som arbetar bra i team. Du är noggrann och sätter patientens behov och önskemål i fokus.

Övrig information
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.



Om Praktikertjänst

Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle.

Ersättning
Fast månadslön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-06
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/785".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Praktikertjänst AB (org.nr 556077-2419)

Arbetsplats
Tandvård, Västernorrlands län, Olympentandläkarna

Kontakt
Viktor Ingildsen
0735314831

Jobbnummer
9591342

Prenumerera på jobb från Praktikertjänst AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Praktikertjänst AB: