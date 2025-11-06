Tandläkare till gruppraktik i Sundsvall
Information om arbetsplatsen
Kliniken ligger i centrala Sundsvall och drivs av tre tandläkare inom Praktikertjänst AB där alla har sina egna mottagningar och arbetsteam.
På kliniken behandlas både vuxen- och barnpatienter inom alla odontologiska områden. Kliniken är modern och utrustad med bland annat intraoral scanner och panoramaröntgen. Publiceringsdatum2025-11-06Dina arbetsuppgifter
Du kommer arbeta kliniskt med både barn- och vuxenpatienter inom alla odontologiska områden. Kvalifikationer
Legitimerad tandläkare, gärna med några års erfarenhet men vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Dina personliga egenskaper
Du är en ödmjuk, prestigelös person som arbetar bra i team. Du är noggrann och sätter patientens behov och önskemål i fokus.
Övrig information
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
Fast månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Tandvård, Västernorrlands län, Olympentandläkarna Kontakt
Viktor Ingildsen 0735314831 Jobbnummer
